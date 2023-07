Juventus, decisione UEFA in arrivo: incubo Champions 2024/25

Decisione UEFA in arrivo sulla Juventus. Non solo il rischio esclusione dalla Conference League, incubo Champions 2024/25. Le ultime

Sono giorni decisivi in casa Juventus anche sul fronte UEFA. La sentenza della camera di controllo del Fair Play, relativa alle violazioni dei bianconeri, è infatti attesa la prossima settimana.

La decisione dovrà arrivare entro metà luglio, altrimenti non ci saranno i tempi tecnici per un eventuale appello al Tas e sarà tutto rinviato al 2024/25, complicando non poco i piani a lungo termine del club bianconero. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, se i tempi dovessero prolungarsi, le conseguenze per la Juve sarebbero ben più pesanti: bianconeri in Conference League e sanzione posticipata al 2024/25, quando partirà la nuova e più ricca Champions League a 36 squadre e gruppo unico. Il rischio più grande per i bianconeri è che la sentenza possa slittare alla stagione 2024/25.

Juventus, dalla Conference alla Champions League: la decisione della UEFA entro metà luglio

La deadline per la sentenza UEFA sembra essere fissata al prossimo venerdì 14 luglio. Anche la Juve spera dunque di avere subito la decisione della UEFA, quindi sulla prossima Conference League.

Stando a quanto filtra, si va verso una squalifica di un anno in Europa, con la Fiorentina in Conference League perché prima in classifica dopo i bianconeri, più con ogni probabilità una multa. La Juventus aspetta, e spera in una decisione immediata per non compromettere la Champions 2024/25.