Juve, è tornato Fagioli: ieri il rientro al JTC… e l’appuntamento coi tifosi per oggi pomeriggio

Allo Juventus Training Center di Torino, in zona Continassa, i tornelli hanno iniziato a ruotare da inizio settimana. La convocazione è per il 10 luglio, ma dopo Paul Pogba e De Sciglio, ieri è tornato anche Nicolò Fagioli, assieme a Kaio Jorge

Il centrocampista piacentino è tornato a Torino per rimettersi al lavoro. Martedì gli ultimi momenti di mare. Ieri pomeriggio era al JTC per ripartire dopo l’infortunio di Siviglia.

La stagione scorsa di Nicolò Fagioli si era interrotta bruscamente contro il roccioso Nemanja Gudelj, centrale del Siviglia, nella semifinale di ritorno di Uefa Europa League. Clavicola rotta, annata finita (e Juve eliminata… ma questa è un’altra storia).

La stagione del classe 2001 è stata comunque estremamente positiva. Nella faticosa annata bianconera, Fagioli è stato una delle note più liete. L’ex Cremonese è sceso in campo per 37 volte con la maglia bianconera, collezionando 3 reti e 5 assist. La prima, una pennellata d’autore a Lecce; la seconda, contro l’Inter in casa; la terza, una bordata proprio contro la sua ex-squadra grigio-rossa.

Juventus, Fagioli rientra a Torino e saluta i tifosi: “A domani!”

Nicolò Fagioli è rientrato in anticipo rispetto ai compagni per iniziare la preparazione. L’infortunio alla clavicola lo aveva fermato e il ragazzo ha voglia di tornare in campo.

Ai numeri sopracitati non va dimenticato che Fagioli ha vinto il premio come “Miglior Under 23” della nostra Serie A 22/23. Non un titolo da poco, ma anzi un riconoscimento importante che rende giustizia alla sua crescita nel corso della stagione. Il ragazzo, che ha sul braccio tatuata la data del suo esordio con la maglia della Juventus, si è sempre dichiarato molto legato ai colori bianconeri. I tifosi, dal canto loro, si sono innamorati del giocatore in campo. Testa da veterano, poche parole e tanti fatti. Uno di quelli che i fan vogliono tenere stretto.

Ieri pomeriggio ad attenderlo in una afosa e calda giornata torinese, qualche tifoso. I giovani bianconeri presenti al JTC sono però tornati a casa un po’ delusi, ma anche fiduciosi. Il centrocampista non si è fermato per i saluti di rito e dopo un toast consumato al J Hotel è salito in macchina, lasciando il quartier generale bianconero. Ha però dato un appuntamento: “Ci vediamo domani!”. Ha rilanciato Fagioli, come a dire: “Oggi non posso, ma domani mi fermo”. Il sorriso speranzoso sul volto dei tifosi è stato impagabile. E racconta molto della voglia che c’è nel vedere ripartire la Juve… e del legame che si è creato con Nicolò Fagioli. Appuntamento a oggi pomeriggio, quindi.