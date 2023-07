Dybala e Milinkovic-Savic insieme: maxi affare già deciso

Scelta la nuova destinazione sul mercato per i due leader tecnici di Roma e Lazio

Non solo dai ricchi fondi arabi dovrà guardarsi le spalle il campionato italiano nel corso dell’attuale finestra di calciomercato. A spaventare i top club di Serie A, come già dimostrato empiricamente dal Newcastle con l’affare Sandro Tonali, rimane la solita Premier League.

In particolare, chi potrebbe risvegliarsi dopo aver incassato nelle ultime settimane oltre 200 milioni di euro dalle cessioni, è il Chelsea. I ‘Blues’, reduci da un’annata a dir poco fallimentare, hanno infatti deciso di dare un taglio netto con il passato, lasciando andare diversi calciatori. Adesso, però, sembra essere giunto il tempo di mettere nuovamente mano agli acquisti, così da consegnare a Mauricio Pochettino una rosa di altissimo livello per tornare protagonisti in Inghilterra.

Tra le priorità fissate dal Chelsea sul mercato vi sono sicuramente due profili specifici: un centrocampista e un attaccante. Per questa ragione, nel sondaggio lanciato questa mattina sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quali calciatori – tra quelli che attualmente militano nel campionato italiano – potrebbero fare al caso dei ‘Blues’. E l’esito finale sicuramente non farà falici i tifosi di Roma e Lazio.

Calciomercato Roma e Lazio, decise le cessioni di Milinkovic-Savic e Dybala

E’ stata la coppia composta da Paulo Dybala e Sergej Milinkovic-Savic quella in assoluto più votata sul sondaggio di Twitter.

Ipotesi, queste due, in effetti da non escludere. A partire dal centravanti argentino di proprietà della Roma, legato ai giallorossi da altri due anni di contratto ma comunque in bilico per via della clausola da 12 milioni di euro valida per i club esteri. In questo caso, dunque, il Chelsea potrebbe approfittarne per strappare la ‘Joya’ argentina ad un prezzo più che accessibile per le qualità indiscusse del ragazzo campione del mondo.

Discorso simile per Milinkovic-Savic, altro calciatore che sta già facendo parlare di sé per il mancato rinnovo con la Lazio. Il suo contratto, in scadenza tra una sola stagione, rende il centrocampista tra le migliori opportunità di mercato di questa estate per via di una valutazione del cartellino che si aggira adesso sui 40 milioni di euro.