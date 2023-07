Dal Milan alla Roma in diretta: “E’ un affare”

La formazione giallorossa si appresta a completare gli ultimi colpi prima di entrare nella nuova stagione

Manca sempre meno all’avvio della nuova annata in Italia. Questa mattina, infatti, si è tenuto il tanto atteso sorteggio che ha decretato il calendario completo della prossima Serie A, a partire dalla primissima giornata fissata per il 20 agosto 2023.

Tra le protagoniste annunciate del prossimo campionato ci sarà ancora una volta la Roma, nel pieno delle operazioni di mercato. Tre le ultime idee a costo zero, dopo aver già accolto Aouar e N’Dicka, in casa giallorossa potrebbe arrivare un altro svincolato, a lungo seguito dal Milan in questa sessione. Si tratta di Kamada, profilo per il centrocampo di cui si è discusso con Iacopo Mirabella in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play: “Kamada può essere preso perché è un affare, la priorità è trovare un centravanti dopo l’infortunio di Abraham”.

Più complicati, invece, altri nomi accostati dalla Premier e non solo: “McTominay ci è stato smentito come nome, mentre Sabitzer piace. Kamada è più un trequartista ed è più offensivo di Frattesi, con Aouar e Pellegrini, senza dimenticare Dybala, la rosa è al completo. Sabitzer, per continuità, ha giocato ovunque meno che da portiere e difensore centrale. L’ingaggio può essere un problema, ma ha bisogno di trovare minutaggio e la Roma ha un certo appeal dopo le due finali europee giocate”.

Confermando quanto anticipato dal suo procuratore ai nostri microfoni, secondo il giornalista procede spedita la trattativa per il rinnovo di Bove con la Roma: “E’ previsto un incontro con l’agente di Bove per il rinnovo. Ci sono tanti dubbi per Renato Sanches, anche relativi all’ingaggio. Non ha mai convinto soprattutto per gli infortuni”.

Calciomercato Roma, da Scamacca a Icardi: punto sugli attaccanti

A tenere banco nella Capitale è poi il rebus attaccante, dopo il brutto infortunio rimediato da Abraham sul finale della scorsa stagione.

A parte i dubbi nutriti su Belotti, per Mirabella sono 3 i calciatori i centravanti in lizza in questo momento in casa Roma: “Per Belotti non è da escludere una cessione nonostante il rinnovo, che è servito in chiave mercato visto che non è in scadenza. Il fatto che non abbia segnato quest’anno pesa tanto per questa stagione. Icardi è una garanzia, presentarsi con Scamacca e Belotti può essere un rischio. Discorso diverso per Morata e Scamacca dal momento che formerebbero una coppia capace di far sognare”.

Infine, un aggiornamento contrattuale da non sottovalutare sul futuro di Spinazzola: “Spinazzola non avrà il rinnovo e quindi, se non sarà ceduto, è destinato a liberarsi a parametro zero l’anno prossimo”.