Cessione obbligata, la Juventus fa un’offerta formale di 10 milioni

La Juventus prova ad accelerare sul calciomercato e ad approfittare di una cessione obbligata da un top club: offerta formale da 10 milioni

La Juventus di domani inizia a prendere forma, con la guida di Giuntoli che l’ambiente bianconero spera possa essere quella giusta per ripartire dopo ultimi anni davvero complicati. La ricostruzione bianconera si affida all’artefice, o a uno degli artefici, dello scudetto del Napoli, che in queste stagioni con i partenopei, al di là di quanto realizzato lo scorso anno, ha dimostrato competenza e capacità di operare sul mercato con efficacia e sostenibilità.

Con il suo approdo a Torino, si cerca di dare una accelerazione alle trattative in entrata e in uscita per la Vecchia Signora, che al momento sono ancora per molti versi da definire. La Juventus fin qui ha rinnovato il contratto di Rabiot e acquistato Weah, c’è ancora parecchio da fare in tutti i reparti. Nei prossimi giorni potrebbero però arrivare buone notizie su un giocatore che è da tempo un pallino bianconero e per il quale il club avrebbe presentato una offerta formale da 10 milioni di euro.

Juventus, colpo dal Real Madrid: per Lucas Vazquez sempre più ottimismo

Si tratta di Lucas Vazquez, il cui innesto andrebbe di fatto a completare la fascia destra. L’esperto laterale spagnolo può lasciare il Real Madrid a condizioni favorevoli.

Come riportato da ‘Elnacional.cat’, la Juventus si fa forte della necessità dei ‘Blancos’ di cedere il giocatore, a un anno dalla scadenza del contratto. Serve trovare l’intesa con Florentino Perez, che continuerebbe a valutare il calciatore intorno ai 15 milioni di euro, ma alla fine potrebbe convincersi ad accettare la cifra messa sul piatto dai torinesi. Si attendono novità a breve, per un colpo che farebbe bene alla squadra di Allegri portando qualità ed esperienza.