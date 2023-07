Vuole andarsene dalla Juventus: prezzo fissato a 25 milioni

Nella Juventus troviamo un giocatore che ha intenzione di lasciare i bianconeri; la società, per la cessione, chiede 25 milioni

La Juventus, in questa sessione di mercato, ha bisogno di fare una piccola rivoluzione se vuole tornare a lottare per il titolo. L’arrivo di Giuntoli, direttore sportivo che ha costruito la rosa dello scudetto del Napoli, può essere di grande aiuto per i bianconeri a cui servono innesti importanti per dominare nuovamente il calcio italiano. Non solo gli acquisti; la società bianconera deve risolvere diverse situazioni tra cui quella degli esuberi, con McKennie, Arthur e Zakaria che devono trovare una sistemazione.

A questo bisogna aggiungere anche il discorso legato alle cessioni; la Juventus, infatti, rischia di perdere diversi pezzi importanti come ad esempio Chiesa e Vlahovic. Entrambi, considerati fondamentali per il futuro dei bianconeri, rischiano di lasciare il club più titolato d’Italia qualora dovessero arrivare offerte importanti. All’interno della rosa di Allegri, però, troviamo anche un giocatore che sembra voler andare via dalla Juventus in questa sessione di mercato.

Stando a quanto riferisce Nicola Balice, giornalista di La Stampa, il giocatore che vuole lasciare la Torino bianconera è Soulé; il talento argentino, che nella scorsa stagione ha trovato la sua prima rete con la maglia della Juventus, sembra aver espresso il desiderio di cambiare squadra con la speranza, probabilmente, di trovare un club che gli possa garantire maggiore spazio. Il club bianconero, in questa sessione di mercato, ha bisogno di cedere per avere liquidità importante; ecco perché il prezzo fissato per la cessione di Soulé è di venticinque milioni di euro. Cifra importante ma il ragazzo ha dimostrato di avere le qualità per riuscire ad imporsi ad alti livelli in un campionato non semplice come la Serie A.

Calciomercato Juventus: ecco cosa perdono i bianconeri con l’addio di Soulé

Abbiamo sottolineato, dunque, come Soulé abbia espresso la volontà di lasciare la Juventus; la sua partenza toglierebbe ad Allegri un giocatore forte tecnicamente ma soprattutto importantissimo dal punto di vista tattico. L’allenatore, nella prossima stagione, dovrebbe ripartire dal 3-5-2; in questo sistema di gioco, l’argentino può essere impiegato in diverse posizioni del campo a partire dalla mezzala con caratteristiche decisamente offensive.

La qualità di Soulé gli permette di giocare anche alle spalle della prima punta in modo da mettere in difficoltà la difesa avversaria con la sua immensa tecnica. Giocatore, dunque, molto duttile e per questo la sua partenza toglierebbe ad Allegri la possibilità di avere un calciatore in grado di poter essere impiegato in più ruoli. La Juventus, però, ha bisogno di vendere e venticinque milioni farebbero decisamente comodo alle casse dei bianconeri.