Risposta lampo alla Juventus: affare saltato

Dalla Germania arrivano importanti aggiornamenti sul suo futuro: l’ipotesi Juve, stando così le cose, è sempre più lontana

In attesa dell’ufficialità della firma di Cristiano Giuntoli che dovrebbe materializzarsi nel corso delle prossime ore, la Juventus è all’opera per definire le prossime mosse di mercato. Tra i tanti obiettivi dei bianconeri, il fisiologico restyling sulle fasce rappresenta uno dei punti salienti non più procrastinabili.

Dopo aver definito la trattativa Weah, l’area mercato della Juve sta continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti, a costi relativamente contenuti e dal potenziale importante. Caratteristiche che si sposano molto bene con il profilo di Holm, reduce da una stagione importante con la maglia dello Spezia. Seguito da Giuntoli sin dai tempi di Napoli, lo svedese piace e non poco alla dirigenza bianconera che è andata ben oltre i primi sondaggi esplorativi. Quello del classe ‘2000 dei liguri, però, non è l’unico nome sulla lista della Juve, che da tempo ha mosso passi concreti anche per Castagne.

Juventus, no del Bayern Monaco all’addio di Mazraoui: Walker decisivo

L’affare con il Leicester, però, è in stand-by a causa dell’esosa richiesta delle ‘Foxes’, che non sono affatto disposti a fare sconti. Nei giorni scorsi, poi, è stato nuovamente proposto alla Juve il profilo di Mazraoui per il quale, comunque, non si registrano significativi passi in avanti.

Stando a quanto riferito dalla BILD, infatti, sul fronte Mazraoui non ci sarebbe stato ancora il via libera definitivo del Bayern Monaco, che da settimane è alla ricerca di un nuovo terzino con cui rivitalizzare il reparto. I bavaresi hanno sondato in tempi e in modi diversi la fattibilità dell’operazione Walker: suggestione che per adesso non ha portato a sbocchi concreti. Fino a quando non si registreranno accelerate importanti nella caccia al nuovo terzino, dunque, i neo Campioni di Germania non hanno alcuna intenzione di imbastire trattative per la cessione di Mazraoui alla Juventus. Situazione comunque da monitorare: staremo a vedere cosa succederà