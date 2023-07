Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 5 luglio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 5 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Le prime pagine de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport sono dedicate all’affare Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo sarà dell’Inter, come annunciato ieri dal suo agente Riso dopo la svolta nella trattativa: “Siamo molto vicini, le società troveranno l’accordo, siamo ai dettagli. Le società devono chiudere le ultime cose e poi diamo l’ok finale. Davide ci teneva tanto, la sua preferenza era l’Inter”. Al Sassuolo 25 milioni di euro più il cartellino di Mulattieri.

Su Tuttosport l’apertura è invece dedicata agli esuberi in casa Juventus. Da Arthur, Zakaria e McKennie alle situazioni di Alex Sandro e capitan Bonucci: la prima missione di Giuntoli sarà cedere e sfoltire la rosa per il mercato in entrata. Oggi nasce anche la nuova Serie A, sarà svelato il calendario della stagione 2023-2024.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 5 luglio 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Scatto Real Madrid per Guler, l’obiettivo di mercato del Milan: è l’apertura di AS in Spagna, che riferisce come l’affare per il gioiello sia ormai in dirittura d’arrivo. In Francia, infine, L’Equipe dedica la propria apertura a Luis Enrique, prossimo allenatore del Paris Saint-Germain.