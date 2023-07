“Possiamo fare come Dybala”: messaggio definitivo alla Juventus

Per la Juventus arriva il messaggio chiaro in ottica futuro: c’è la possibilità di fare la stessa cosa di Dybala

Una stagione, quella passata, decisamente negativa con la Juventus che ha fallito tutti gli obiettivi, dal campionato al cammino nelle coppe; per il secondo anno consecutivo i bianconeri sono rimasti senza vincere neanche un trofeo e un club con il DNA della Juve non può permettersi una situazione del genere. L’obiettivo è piuttosto chiaro: tornare a dominare il massimo campionato italiano. Per farlo, però, bisogna regalare ad Allegri innesti che alzino la qualità della rosa. In realtà, in questa sessione di mercato, sono diverse le situazioni da risolvere.

Una di queste è, senza ombra di dubbio, quella relativa a Rugani; il centrale, nell’ultima stagione, è stato impiegato con il contagocce. Il contratto del difensore scade nel 2024. Sulla situazione del classe 1994 è intervenuto Davide Torchia; l’agente del giocatore, ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato “Rugani ha la stima di Allegri“. Dichiarazione importante perché può essere un chiaro indizio sul futuro del difensore che “sta bene alla Juventus“, anche se non si è ancora parlato di rinnovo.

Il procuratore spiega che “accade spesso che i grandi giocatori vadano in scadenza, come successo a Dybala”. Da qui la considerazione: “Perché non dovrebbe accadere a noi?”

Zakaria: la rivelazione che non ti aspetti

Tanti gli argomenti toccati da Davide Torchia nel suo intervento a TvPlay; ha toccato anche la questione Zakaria. Il centrocampista, dopo la parentesi in prestito al Chelsea, è tornato alla Juve; in maglia Blues, complice la stagione complicata del club inglese, ha faticato ad imporsi. Serve trovare una soluzione per il centrocampista che aveva iniziato bene la sua avventura in maglia bianconera.

Sul centrocampista ha voluto dire la sua Davide Torchia che ha sottolineato “Si è perso e ha faticato a ritrovarsi per la presenza di tanti giocatori di livello“. La parabola discendente di Zakaria con la maglia della Juventus ha dell’incredibile con il giocatore che, dopo soli sei mesi, è stato mandato in prestito al Chelsea e ora difficilmente farà parte del progetto bianconero del futuro.

Davide Torchia ha poi parlato, sempre a TvPlay, anche di Gatti; sul difensore ha sottolineato “Non è semplice il passaggio Frosinone-Juventus, è migliorato“. La crescita del centrale azzurro è sotto gli occhi di tutti e, nella seconda parte di stagione, si è imposto come uno dei leader della retroguardia bianconera.