Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 luglio

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 4 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre con il mercato rossonero: “Scatto Milan, vertice per Frattesi”, oggi l’incontro tra l’Ad Frulani e Carnevali del Sassuolo. I rossoneri però non vogliono fare follie. L’Inter va su Samardzic: all’incasso con Brozovic e Onana, assalto al giovane dell’Udinese. Juve, Riecco Pogba: pronto solo a fine mese. Napoli punta Scalvini: la Dea vuole 50 milioni. Roma: Pinto ha il sì di Scamacca e Kristensen.

Il Corriere dello Sport apre con il mercato dell’Inter: “Missione Big Rom”. Ausilio a casa Chelsea: cerca l’accordo per Lukaku. Inter, Juve, Roma e Milan: tutto passa da Londra. Osi si tira fuori: dichiara amore al Napoli e chiude l’asta: “Non esiste posto migliore”. Occasione Roma: nuova offerta per Frattesi. Svolta arbitri: gli audio VAR in Tv. La Fiorentina insiste: Italiano vuole solo Dia.

“Pace per forza”, l’apertura del quotidiano Tuttosport sulla Juventus. La prima missione di Giuntoli: far ricucire Allegri con Chiesa e Vlahovic. Scatto Toro per Becao: sorpasso sull’Atalanta. Pioli al Milan: datemi Frattesi. Per la mezzala si prova a superare l’Inter, a caccia di crediti per poter fare mercato in Italia. Sì, ascolteremo i dialoghi del VAR: audio pubblici, via libera.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 4 luglio

Come sempre, uno sguardo anche all’estero per i titoli più interessanti.

Il Barcellona insiste: “Arda Guler quiere Barça”, si legge sul quotidiano catalano Diario Sport. Il club blaugrana pronto a chiudere la trattativa per il gioiellino turco del Fenerbahce, seguito a lungo dal Milan. Sulle prime pagine di AS spazio invece a Vinicius: “Blindaje Galactico”, il Real Madrid blinda l’attaccante brasiliano con una clausola da mille milioni di euro nel contratto fino al 2027.