Diritti tv “L’offerta si può alzare a 900 milioni” e poi la rivelazione sull’audio var-arbitri

Due le questioni che stanno tenendo tenendo banco: la questione dei diritti Tv sulla Serie A e il discorso dell’audio var-arbitri

La Serie A è ferma ma le società stanno organizzando, nel migliore dei modi, la prossima stagione; nel frattempo tiene banco la questione dei diritti tv, tema sempre molto spinoso considerando la qualità di un prodotto che, piano piano, perde sempre più appeal. Gravina ha sottolineato come le tre finali europee delle italiane avevano dato false speranze su un campionato, quello italiano, in difficoltà come (forse) non è mai stato.

Sono giorni delicati per il discorso dei diritti tv e, a tal proposito, è intervenuto Franco Vanni; il giornalista di Repubblica, ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato “Penso che l’offerta possa arrivare a 900 milioni“. Una cifra importante anche se, molto probabilmente, ci si aspettava qualcosa di più. Bisogna, però, fare i conti con la realtà; la Serie A non sta vivendo un periodo florido e il discorso del calcio spezzatino rischia di non aiutare dal punto di vista dell’appeal. Franco Vanni ha poi concluso “aspetto e vedo cosa succede“. Sembra banale da dire ma è chiaro che, in un momento come questo, l’unica cosa da fare sia attendere per capire lo sviluppo della situazione sulla questione dei diritti tv sulla Serie A, un prodotto in clamoroso calo rispetto al passato.

Audio var-arbitri: importante novità

L’altra questione molto importante e che sta tenendo banco nelle ultime ore è quello dell’audio var-arbitri; anche nell’ultima stagione non sono mancate le polemiche in merito alle direzioni arbitrali. Impossibili da dimenticare quanto successo dopo al finale di Europa League, tra Roma e Siviglia, con le critiche rivolte al direttore di gara. Quanto è successo a Budapest, però, non è il primo e non sarà l’ultimo episodio di polemiche contro gli arbitri.

Ecco perché si pensa di far ascoltare gli audio tra var e arbitri per, in questo modo, mettere fine alle polemiche che troppo spesso animano i post partita. Su questo argomento è intervenuto Lorenzo Vendemiale; il giornalista del Fatto Quotidiano ha sottolineato, ai microfoni di TvPlay, “Fondamentale che non ci siano filtri“. Questi audio devono essere pubblicati interamente, senza andare ad operare delle modifiche (come dei tagli). Un tipo di operazione che, continua Lorenzo Vendemiale, “Aumenterebbe i sospetti“. Una novità del genere, infatti, deve portare allo stop delle polemiche arbitrali e non aumentare i dubbi sul perché sia stata presa una determinata decisione piuttosto che un’altra.