Calciomercato Lazio: i dieci acquisti più cari della storia

La Lazio è tra le squadre principali della Serie A; andiamo a vedere i dieci acquisti più cari nella storia dei biancocelesti.

Una delle squadre più importanti per la Serie A; stiamo parlando della Lazio che, ogni stagione, lotta per obiettivi di un certo livello. Nell’ultima stagione i biancocelesti hanno chiuso al secondo posto ottenendo la qualificazione alla prossima Champions League.

La Lazio, nella sua storia, ha vissuto momenti indimenticabili per i propri tifosi come la vittoria dello scudetto o il successo in Coppa Italia contro la Roma in una finale che sarà ricordata per sempre. Andiamo a vedere quali sono stati i dieci acquisti più cari nella storia dei biancocelesti; otto di questi sono arrivati quando erano ancora in vigore le lire.

Hernan Crespo 110 miliardi di lire

L’acquisto più caro nella storia della Lazio, quando era in vigore ancora la lira, è stata quella di Hernan Crespo. L’attaccante ha scritto pagine importanti con la maglia biancoceleste.

Attaccante come pochi ne abbiamo avuto nel massimo campionato italiano; forte di testa, rapido, abile all’interno dell’area di rigore e con una buonissima tecnica di base.

Gaizka Mendieta 89 miliardi di lire

Una spesa decisamente importante è stata fatta per Mendieta; intorno al centrocampista le aspettative erano alte ma il giocatore non è riuscito a mantenere le attese. In maglia biancoceleste, infatti, ha faticato ad imporre le proprie qualità.

Juan Sebastian Veron 60 miliardi di lire

Mezzala offensiva o anche trequartista alle spalle della prima punta; Veron è stato uno dei giocatori più forti del suo periodo e ha regalato diverse soddisfazioni al popolo biancoceleste.

L’ex fantasista aveva una tecnica di base di un certo livello e, avere uno come lui in squadra, significava partire con un vantaggio rispetto all’avversario.

Christian Vieri 55 miliardi di lire

Passiamo ora ad uno dei centravanti più forti della sua epoca; stiamo parlando di Christian Vieri. L’attaccante, in Serie A, ha vestito anche la maglia della Lazio dimostrando le sue straordinarie qualità nella capitale.

Centravanti forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con una tecnica che in pochi vantavano; all’interno dell’area di rigore avversaria era complicatissimo da fermare.

Stefano Fiore 50 miliardi di lire

Altro giocatore che i tifosi biancocelesti ricordano con grande piacere è Stefano Fiore; poteva essere impiegato sia come mezzala, con compiti estremamente offensivi, sia come trequartista alle spalle della prima punta.

Nel suo periodo alla Lazio è stato, senza nessun dubbio, uno dei punti di riferimento per la rosa biancoceleste

Jaap Stam 48 miliardi di lire

Difensore olandese, forte fisicamente e con la giusta cattiveria agonistica che lo rendeva veramente complicato da superare. Nel gioco aereo era tra i migliori nel massimo campionato italiano e anche fisicamente era molto difficile da superare.

Uno dei giocatori più importanti nella storia della Lazio e che i tifosi ricordano con estremo piacere.

Claudio Lopez 46 miliardi di lire

Punta centrale che poteva giocare anche esterno offensivo; duttilità tattica molto importante per Claudio Lopez che nella Lazio ha realizzato quaranta gol e trentadue assist.

Rendimento decisamente importante per un giocatore che ha un poste speciale nel cuore dei tifosi biancocelesti.

Angelo Peruzzi 33 miliardi di lire

In questa speciale classifica troviamo anche un portiere; parliamo di Angelo Peruzzi. L’estremo difensore, nella sua carriera, ha vestito anche la maglia della Lazio dimostrando tutte le sue qualità.

Giocatore forte tra i pali, abile nelle uscite e con la giusta leadership; era un portiere che si faceva sentire, e non poco, dalla difesa.

Vedat Muriqi 21 milioni di euro

Passiamo ora ai giocatori più cari acquistati con la presenza dell’euro e il primo, il più caro, è Muriqi.

L’attaccante, con la maglia della Lazio, non è riuscito a lasciare un grande ricordo nonostante parliamo di un centravanti con delle caratteristiche molto importati, specialmente da un punto di vista fisico.

Mauro Zarate 20 milioni di euro

Concludiamo con Mauro Zarate, fantasista dalle grandi capacità tecniche ma che con la maglia biancoceleste non è riuscito ad avere una buona continuità di rendimento.

La prima stagione è stata decisamente positiva, poi le cose non sono andate secondo le previsioni; le sue qualità tecniche, però, non sono mai state in discussione.