Tre offerte sul tavolo, Lotito sfida gli arabi

La Lazio di Lotito lancia la sfida all’Arabia Saudita: sul tavolo ci sono tre offerte da valutare

Tra i giocatori a parametro il cui futuro ancora non è definito c’è Wilfried Zaha. L’attaccante ivoriano, a 31 anni, ha deciso di lasciare il club con cui ha trascorso la maggior parte della propria carriera, il Crystal Palace, per tentare una nuova avventura.

E tre sono le compagini particolarmente interessate al nazionale della Costa d’Avorio. Tra queste c’è la Lazio, che è particolarmente tentata dall’acquistare il calciatore a costo zero. Lotito vuole regalare nuovi innesti a Sarri, anche in vista della Champions League e Zaha si rivelerebbe certamente un profilo importante. Il tecnico toscano potrebbe utilizzarlo come alternativa di lusso ai titolari: un giocatore che farebbe estremamente comodo di fronte ad una stagione lunga e dispendiosa.

La carta Champions League e la possibilità di giocare in Italia sono certamente due ottimi fattori che la Lazio può giocarsi per convincere il giocatore, ma ‘Sky Sports Uk’ sottolinea come al tavolo del procuratore del giocatore siano arrivate altre due offerte. Oltre alla Lazio anche il Fenerbahçe è particolarmente interessato al giocatore, che ha estimatori pure in Arabia Saudita. In corsa, sottolineano dall’Inghilterra, resta anche il Crystal Palace: non tramonta l’ipotesi di rinnovo, ma al momento sembra l’opzione più complicata. Per la Lazio non sarà facile, sarà importante muoversi in maniera convincente per assicurarsi un importante innesto a zero.