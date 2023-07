Serie A o fuori rosa: il Milan ha un vantaggio sulla Juventus

Serie A o rischio fuori rosa, Milan in vantaggio sulla Juventus. L’indiscrezione sul big e tutti i dettagli

Sono iniziate le grandi manovre di calciomercato anche in casa Milan e Juventus dopo i rispettivi ribaltoni societari, dagli addii di Maldini e Massara a quelli di Agnelli e dell’intero CdA bianconero.

Le due nuove dirigenze hanno appena annunciato i primi colpi in entrata, Loftus-Cheek per i rossoneri e Weah per la Juve, e presto potrebbero anche sfidarsi sul mercato estivo. Un obiettivo condiviso, già accostato a più riprese ad entrambi i club, è Ferran Torres del Barcellona.

“Sono molto felice, ora sono pronto per affrontare la nuova stagione. Futuro? Sono concentrato sull’allenamento, sull’inizio del nuovo campionato. Non vedo l’ora di proseguire col Barcellona e vincere nuove sfide”. Nonostante le recenti dichiarazioni del giocatore, l’esterno spagnolo è sul mercato e in uscita dal Barça.

Calciomercato, Ferran Torres via da Barcellona: più Milan che Juventus

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, il Barcellona vuole cedere subito Ferran Torres per fare cassa ed ottenere un importante tesoretto sul mercato.

Tuttavia, per il momento c’è la resistenza del giocatore che sembra deciso nel voler rimanere e proseguire la propria avventura in Catalogna, rifiutando tutte le destinazioni. Un caso spinoso per Xavi e la sua dirigenza, che presto potrebbe addirittura decidere di mettere Ferran Torres fuori rosa pur di convincerlo a lasciare i blaugrana. La cessione sarebbe così inevitabile, con Milan e Juventus in agguato: i rossoneri, ad oggi, sarebbero favoriti grazie alla disponibilità economica di cui dispongono dopo la cessione di Tonali. Staremo a vedere.