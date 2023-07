Lite nel garage dello stadio, c’è la sentenza definitiva

Lite nel tunnel degli spogliatoi, arriva la sentenza del tribunale civile ma si attende anche la stangata: cinque giornate di squalifica

Pugno nel garage dello stadio: questo quando affermato da Alex Baena, calciatore del Villarreal, in merito alla lite con Federico Valverde del Real Madrid.

Tutto sarebbe avvenuto lo scorso aprile, al termine della sfida di campionato tra i blancos e il sottomarino giallo al Bernabeu, con il successo 3-2 per gli ospiti. Nel garage dello stadio, Valverde – stando alla denuncia presentata dall’avversario – avrebbe colpito Baena con un pugno. Un’azione frutto anche di un botta e risposta verbale che sarebbe accaduto in campo a gennaio, in occasione del match di coppa del Re, e che avrebbe tirato in ballo anche moglie e figlio dell’uruguaiano (cosa peraltro smentita da Baena).

Oggi è arrivata la sentenza del tribunale civile che ha fatto cadere le accuse nei confronti del centrocampista del Real Madrid, in quanto i giudici non hanno trovato elementi sufficienti per far andare avanti il caso. In particolare la versione raccontata da Baena presenterebbe notevoli incongruenze rispetto alle immagini raccolte dalle telecamere di sicurezza. Ad esempio, Baena ha raccontato che a fianco di Valverde ci fosse Alvaro Odriozola, cosa smentita dalle immagini.

Valverde assolto ma rischia stangata in campo

Se il Tribunale ha dato ragione a Federico Valverde, chiudendo di fatto il procedimento aperto con la denuncia di Baena, non lo stesso si può dire per la vicenda sportiva.

Il calciatore del Real Madrid, infatti, è in attesa della decisione dell’organo giudicante della Federazione Spagnola che deve decidere sulla richiesta di cinque giornate di squalifica. Una vera e propria stangata che si abbatterebbe sull’uruguaiano, nonostante l’assoluzione in sede di giustizia ordinaria.