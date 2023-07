Europei Under 21, l’Ucraina elimina la Francia: dove seguire le semifinali

Si chiude con la vittoria dell’Ucraina sulla Francia il quadro dei quarti di finale dell’Europeo Under 21. Mercoledì 5 luglio le due semifinali

Si è concluso in serata l’ultimo quarto di finale valido per gli Europei Under 21. Una competizione che aveva visto gli azzurrini di Nicolato salutare anzitempo, con l’eliminazione brutta e cocente già alla fase a gironi.

Intanto il torneo è andato avanti all’insegna di qualche altra sorpresa ed eliminazione illustre. In serata l’Ucraina ha strappato l’ultimo biglietto disponibile per le semifinali superando con un netto 3-1 i pari età della Francia grazie alla doppietta di Sudakov e al gol di Bondarenko, che hanno replicato all’iniziale vantaggio transalpino del talentuoso Cherki. Nel pomeriggio è stata invece l’Inghilterra a vincere di misura contro il Portogallo per 1-0.

Ieri i successi della Spagna sulla Svizzera e di Israele (vera sorpresa del torneo) ai calci di rigore contro la Georgia. Il quadro delle semifinali, che si disputeranno mercoledì 5 luglio si alle ore 18 e alle 21.

Europei Under 21, dove vedere le semifinali in tv e streaming:

Batumi, ore 18.00: Israele-Inghilterra. Diretta tv su RaiSport, in streaming su RaiPlay e Uefa.tv

Bucarest, ore 21.00: Spagna-Ucraina. Diretta tv su RaiSport, in streaming su RaiPlay e Uefa.tv.