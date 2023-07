Colpaccio Juve, clausola da 75 milioni di euro

Spunta un nome a sorpresa per la Juventus in sede di mercato. Ostacolo clausola rescissoria: l’indiscrezione e tutti i dettagli

Spunta un nome nuovo per il calciomercato in entrata dalla Juventus. L’indiscrezione arriva dal Portogallo e riguarda un talento di proprietà del Porto.

Secondo quanto riportato da ‘O Jogo’, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Pepe, esterno offensivo classe 1997 nato in Brasile ma in possesso del passaporto italiano, quindi tesserabile senza occupare uno slot da extra-comunitario. Il Porto, però, non fa sconti e per cedere il suo talento chiede il pagamento dell’intera clausola rescissoria. La cifra fissata dal club portoghese è di ben 75 milioni di euro. La dirigenza della Juve è dunque avvisata.

Calciomercato Juventus, occhi su Pepe: la risposta del Porto

Come riferito dal quotidiano, negli ultimi giorni la società bianconera avrebbe chiesto informazioni per il talento brasiliano.

La risposta del Porto è stata piuttosto netta: la Juventus dovrà pagare la clausola rescissoria da 75 milioni o non ci sarà nemmeno una trattativa tra i due club per il trasferimento del calciatore. Staremo a vedere.