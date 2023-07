Scuole Calcio a Roma, dove si trovano? I prezzi e le zone

Le scuole calcio permettono di formare giovani giocatori; andiamo a vedere quali sono a Roma e quanto si deve spendere.

Sappiamo benissimo come uno dei desideri dei bambini sia quello di diventare calciatore; fin da piccoli, quando giocano con un pallone, sognano di essere in uno stadio pieno di tifosi e di andare a realizzare il gol decisivo per la loro squadra del cuore.

Un sogno che, molto spesso, è costretto a restare tale perché diventare calciatori professionisti non è per nulla semplice. Serve il giusto mix di talento, sacrificio, forza di volontà e fortuna.

Il talento, come detto, è fondamentale e lo si forma anche nelle scuole calcio; la scuola calcio permette ai ragazzi di migliorare il loro talento, acquisire una disciplina tattica, formarsi dal punto di vista calcistico ma anche apprendere i valori dello sport

Il calcio, infatti, deve insegnare il rispetto per l’avversario e per i propri compagni, l’accettazione della sconfitta e soprattutto evitare scene che, purtroppo, ancora vediamo nelle partite di calcio. Le Scuole calcio, dunque, sono fondamentali nella formazione del ragazzo.

Scuole calcio a Roma: l’elenco completo

A Roma di scuole calcio ne esistono veramente tante e sono praticamente in ogni zona della città. Andiamo, dunque, con l’elenco; abbiamo il GAP SSD, la Romulea, lo SPES artiglio, il Tennis club Parioli, l’Accademia calcio Roma, la Polisportiva Achillea 2002, Il circolo sportivo Italia, il Don Bosco nuovo salario, la Polisportiva Tirreno, il SANSA F.C, SPES Montesacro, Virtus Vigne Nuove, Settebagni calcio Salario.

Le scuole calcio di Roma, però, sono veramente tante. Troviamo anche l’ASD Certosa calcio, la nuova Tor Tre Teste Calcio, il Pro Roma Calcio, il Pro Calcio Tor Sapienza, il San Lorenzo Calcio, il Savio Calcio, la Vigor Perconti, l’Atletico Casilina, la Polisportiva Borghesiana, la Polisportiva GDC Ponte di Nona, l’A.S.D Giardinetti 1957, la Polisportiva Nuova Lunghezza, l’A.S.D Almas Roma, l’Atletico 2000, il Cinecittà Bettini.

Poi abbiamo anche la Fortitudo Roma club, l’Airone, la Polisportiva De Rossi, il Real Tuscolano Club, la Scuola Calcio Annunziatella, Sport City Calcio, Sporting Eur, la Scuola Calcio Infernetto, l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco, l’A.S.D Totti Soccer School, il Campo Sportivo Tre Fontane, l’Associazione Polisportiva Pian Due Torri, il Centro Casalotti calcio, Montespaccato Calcio, l’A.S.D Nuova valle Aurelia, il CentroSportivo Play Selva Candida, l’Acquacetosa centro calcio, l’Athletic Soccer Academy, Officine dello sport Don Orione, L’Olimpus Roma e il Vis Aurelia Calcio.

I prezzi, quanto costano?

Per quanto riguarda il discorso economico bisogna sottolineare come dipenda dalle scuole calcio e dalle zone in cui sono situate; si può, però, fare una stima e sembra che di media si spenda tra i 1500 e i 2000 euro l’anno. Cifra sicuramente importante.