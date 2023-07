Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 2 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 2 luglio 2023

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con un prepotente ritorno di fiamma di mercato per la Juventus: “Berardi lampo Juve“. In alto, le ultime sul mercato in uscita dell’Inter (“Brozo arabo con lo sconto (18 milioni). Adesso Onana“) e sulle mosse in entrata del Milan (“Tonali sblocca tutti i colpi, subito Pulisic poi altri tre“).

Il ‘Corriere dello Sport’ apre a propria volta con un titolo sul mercato della Juventus, ma sul capitolo uscite: “Chelsea su Dusan“. Di spalla, spazio inevitabile per il trasferimento del giorno, quello di Brozovic: “Svolta Brozovic, va all’Al Nassr. Adesso Frattesi“. A proposito di Arabia, punta anche su Buffon: “Buffon diviso tra l’addio e 30 milioni“.

‘Tuttosport’ dedica l’apertura al colpo che può cambiare il mercato della Juventus, quello del nuovo direttore sportivo: “Valore AgGiuntoli“. In alto, spazio ai motori, con il Gp d’Austria che vede la Ferrari tornare competitiva: “Ferrari, vogliamo crederci“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 2 luglio 2023

Sguardo anche sui quotidiani sportivi esteri, dove il calciomercato trova spazio soprattutto in Spagna.

Il ‘Mundo Deportivo’ riferisce della nuova sfida di mercato tra Real Madrid e Barcellona: “Clasico…por Guler“. E nel frattempo i catalani continuano a tenere d’occhio un altro vecchio pallino: “Vitor Roque listo para triunfar“, nel titolo di ‘Sport’.