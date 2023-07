Marotta scatenato, secondo colpo Inter a zero dopo Thuram

Marotta non si ferma dopo il colpo Thuram a parametro zero. Ecco il possibile colpo in casa Inter, tutti i dettagli

È Marcus Thuram il primo volto nuovo dell’Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha già annunciato la firma dell’ex Borussia Monchengladbach a parametro zero.

Il figlio d’arte si è presentato così ai tifosi nerazzurri: “Sono davvero molto contento di essere qua, è un grande giorno. Spero di poter fare molti gol con questa maglia e di vincere tanto. È un sogno indossare la stessa maglia e giocare nello stesso stadio di Ronaldo. Non posso immaginare l’emozione che proverò quando sarò allo stadio con tutti i tifosi”.

Marotta e Ausilio hanno messo a segno il primo colpo a parametro zero, il grande marchio di fabbrica dell’ex dirigente della Juve, e potrebbe non essere finita qui. Nelle ultime ore, infatti, è tornato di moda anche il nome di Umtiti, reduce dalla positiva stagione in Serie A conclusa con la salvezza a Lecce.

Calciomercato Inter, occasione Umtiti a parametro zero

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur su Twitter, intermediari di mercato hanno riproposto la firma dell’ex Barcellona a parametro zero.

Il difensore francese si è liberato dai blaugrana e rappresenta ora un’importante occasione di mercato. Nell’ultima stagione a Lecce Umtiti ha ritrovato condizione e fiducia, tornando così a fare gola alle big. Sul giocatore si è ora fiondata l’Inter per volere di Beppe Marotta. Occhi puntati, dunque, sul possibile colpo a zero.