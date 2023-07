Juve, Berardi e la prima punta: doppio colpo Giuntoli coi soldi di Vlahovic

L’arrivo di Giuntoli può imprimere una prima accelerazione al mercato della Juventus: doppio colpo in attacco con l’uscita di Vlahovic

Adesso si fa sul serio. La Juventus ha messo a segno già alcune operazioni importanti, con Weah in sostituzione di Cuadrado, il riscatto di Milik e il rinnovo di Rabiot, ma il primo ‘botto’, quello vero, è stato senza dubbio l’arrivo di Cristiano Giuntoli. Il nuovo ds, che arriva da Napoli con i galloni di campione d’Italia in carica, è chiamato a rilanciare la Vecchia Signora e di sicuro ha idee per realizzare questo proposito.

Le prime strategie verranno definite nei prossimi giorni con incontri e colloqui tra il nuovo ds, Giovanni Manna che fin qui è stato il braccio operativo dei bianconeri sul mercato, il tecnico Massimiliano Allegri e il resto della dirigenza. Con possibili stravolgimenti in vista. Una delle chiavi di tutto potrebbe essere la cessione di Dusan Vlahovic, su cui l’interesse di diverse big è sempre piuttosto vivo. Con l’addio ben remunerato del serbo potrebbero essere due i colpi nel reparto offensivo per cambiare il volto dei bianconeri.

Berardi e non solo: offensiva Juventus per il dopo Vlahovic

Può tornare d’attualità innanzitutto il nome di Domenico Berardi, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Profilo sempre gradito dalle parti di Torino e a cui, al Napoli, aveva pensato più volte lo stesso Giuntoli. Il calabrese, questa volta, potrebbe lasciare davvero il Sassuolo, anche se una vera trattativa al momento non c’è ancora. Ma non è l’unico nome sul taccuino.

Se l’attaccante neroverde è l’innesto cui si pensa in chiave fantasista da accendere sull’esterno, come prima punta in sostituzione di Vlahovic il nome in pole, secondo il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe quello di Rasmus Hojlund, messosi in luce all’Atalanta. La richiesta dei bergamaschi rimane elevata, intorno ai 45 milioni di euro, ma per fare breccia la Juventus potrebbe provare a inserire delle contropartite nell’affare, per abbassare la quota cash.