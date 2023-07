Convivenza difficile Allegri-Giuntoli: “Spalletti sarà l’allenatore della Juve”

Game over Allegri, con Giuntoli cambia tutto: “Spalletti sarà l’allenatore della Juventus”. L’annuncio sulla panchina bianconera

Manca solo l’ufficialità per l’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il direttore sportivo ha fortemente voluto i bianconeri dopo lo Scudetto conquistato con il Napoli di De Laurentiis e alla fine è stato accontentato dal patron azzurro.

Inizia così l’era Giuntoli in casa Juve e, contestualmente, si torna subito a parlare anche del possibile futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero è stato confermato in panchina, ma si apre un nuovo scenario per la prossima stagione. Ilario Di Giovambattista, a ‘Radio Radio’, ha sganciato la bomba: “Mi chiedo come sarà la convivenza tra Allegri e Giuntoli – dice paventando l’idea che potrebbe non essere serena – Alcuni esperti di mercato mi dicono che posso già dare per sicuro Spalletti alla Juve l’anno prossimo…“.

E Furio Focolari conferma: “Anche io penso che per Allegri sia l’ultimo anno alla Juve, ma con quali prospettive? Spero per loro che non debbano vendere Vlahovic e Chiesa“.

Calciomercato Juventus, da Allegri e Spalletti e Pogba: inizia l’era Giuntoli

Il futuro di Allegri sembra già segnato, con l’ombra di Spalletti già presente e ingombrante dopo l’arrivo di Giuntoli alla Continassa.

In conclusione, lo stesso giornalista sportivo Focolari si è espresso così sul futuro della squadra bianconera: “La Juve deve ripartire da Chiesa e Vlahovic cedendo quelli meno importanti, altrimenti c’è il rischio di un ridimensionamento. Non si può ripartire da Pogba che non dà garanzie fisiche o da Weah che non mi sembra forte quanto il padre”.