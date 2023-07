Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 1 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 1 luglio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 1 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi è dedicata all’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus: “FORMULA SCUDETTO”. Con il nuovo direttore dell’area tecnica, la Vecchia Signora proverà ad aprire un nuovo ciclo e a tornare ad essere competitiva per lo scudetto. Il taglio alto della rosea è dedicato ai rossoneri: “Il Milan cambia pelle”, tante sono le operazioni che la dirigenza meneghina sta provando a mettere in piedi in questa sessione di mercato. Gli altri titoli di giornata: “Inter, affare Brozovic corsa a ostacoli”; “Toro, colpo granata, ecco Bellanova”; “Zola: ‘Napoli, Kvara è il nuovo Best. Garcia mi piace'”.

Il Corriere dello Sport apre con l’arrivo di Giuntoli a Torino: “JUVE, CI PENSO IO”. I giocatori che verrano valutati per un possibile addio sono Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Per quanto riguarda il mercato nerazzurro, invece, l’apertura è la seguente: “Inter, intrigo Brozovic. Per Frattesi serve Onana”. Gli altri titoli di giornata: “Orsolini per la Lazio, Fiorentina Lukebakio”; “Musah, sì al Milan. Assalto a Rejinders”; “Serie A, niente pausa a Natale”.

Anche Tutttosport dedica la prima pagina al nuovo direttore dell’area tecnica della Juventus: “GIUNTOLÈ”. Inizia l’avventura di Cristiano Giuntoli con la Juventus. In casa Inter, invece, tanti dubbi al momento: “Si, no, sì… Brozovic rivede l’Arabia”. Anche i granata stanno lavorando al meglio sul mercato: “Bellanova sì e ora Doig, Toro boom!”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 1 luglio 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Il quotidiano portoghese A Bola rivela che la stella del Milan ha risarcito il suo ex club: “RAFAEL LEAO JA RENDEU 20 MILHOES AO SPORTING!”. Si muove il mercato anche in Spagna, con il quotidiano Sport che titola: “C’EST FINI, UMTITI!”.