Fiducia confermata al jolly di lusso: la Juventus è solo un ricordo

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti sul suo futuro: resterà nel suo attuale club ancora per un anno

Protagonista direttamente ed indirettamente delle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus vuole ritagliarsi un ruolo importanti in una sessione trasferimenti ricca di colpi di scena. Tra i tanti obiettivi che l’area mercato bianconera cercherà di perseguire, uno dei più importanti riguarderà il restyling delle corsie esterne.

L’ufficialità dell’approdo alla ‘Vecchia Signora’ di Timothy Weah è solo l’inizio. L’addio di Juan Cuadrado, il grave infortunio di De Sciglio e il rebus legato ad Alex Sandro obbligano la Juventus a rinverdire le fasce con innesti mirati. Se per la corsia mancina l’obiettivo più concreto è Parisi, diverse sono le opzioni caldeggiate dalla ‘Vecchia Signora’ per l’altro versante. La candidatura di Castagne resiste, anche se al momento il Leicester non abbassa le pretese sul suo cartellino: con il belga, però, ‘Madama’ ha già trovato un accordo di massima. Il che comunque non basta per imprimere l’accelerata decisiva ad un’operazione ancora in stand-by.

Calciomercato Juventus, saltata l’ipotesi Vasquez: resterà al Real Madrid

Il ventaglio di alternative di certo non manca. Prima di chiudere per Weah, infatti, la Juventus aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Lucas Vasquez. Legato al Real Madrid da un contratto in scadenza nel 2024, si pensava che lo spagnolo potesse dire addio ai ‘Blancos’ per gettarsi a capofitto in una nuova esperienza. Oltre alla Juventus, infatti, il laterale destro era stato accostato anche alla Lazio.

Stando alle ultime indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna, però, Vasquez resterà al Real Madrid almeno fino alla naturale scadenza del suo contratto. Come evidenziato da ‘Marca’, infatti, l’uomo spogliatoio delle Merengues si è guadagnato la stima di Carlo Ancelotti e dei suoi compagni di squadra. Sempre pronto quando chiamato in causa, il classe ’91 è considerato un jolly prezioso in grado di assicurare costanza di rendimento e qualità. Due caratteristiche che ne hanno impreziosito la carriera e che rappresenteranno i fattori decisivi della sua permanenza nella capitale spagnola.