Caos con Mourinho e dismissione: sta per cambiare tutto

Il prossimo 3 luglio l’Aia comunicherà i nuovi organici in vista della stagione 2023/24. Mirino su un arbitro che ha fatto molto discutere

La stagione di Serie A 2023/24 andrà programmata al meglio. Le prime mosse sono ormai all’orizzonte a partire da quelle dell’Aia che prepara la squadra per il prossimo anno calcistico.

Protagonista in negativo il direttore di gara Marco Serra, che paga a caro prezzo l’episodio di Cremonese-Roma con anche Mourinho sotto i riflettori, e tutto ciò che ne è derivato successivamente. Il fischietto piemontese arriva infatti al capolinea della sua avventura. Stando a quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ Serra dovrebbe essere dismesso dal ruolo a partire dal prossimo 3 luglio, data in cui l’Aia comunicherà i nuovi organici per la prossima annata sportiva.

Insieme al direttore di gara piemontese anche Miele, Meraviglia, Gariglio e Paterna, mentre si sono ‘salvati’ Gualtieri, Rutella e Perenzoni.

Aia, Marco Serra verso la dismissione: la situazione

Per Rocchi arriveranno invece dalla C i fischietti di Di Marco, Bonacina, Collu, Tremolada e Monaldi. Novità quindi per il mondo arbitrale in Serie A, col caso Serra che più di tutti fa discutere e riflettere.

Al netto dell’episodio specifico avvenuto con Mourinho, Serra paga anche l’atteggiamento messo in scena successivamente, sia all’interno del gruppo arbitrale che all’esterno. Una situazione che non sarebbe piaciuta all’interno dell’Aia: un mix generale che dovrebbe quindi portare alla dismissione del fischietto piemontese, che è stato certamente uno dei più discussi dell’ultima stagione di Serie A.

Ad ogni modo l’ufficialità e le motivazioni dell’eventuale decisione verranno poi rese note solamente nei prossimi giorni, ovvero quando l’Aia andrà a comunicare gli arbitri a disposizione di Rocchi. Un cambio di rotta importante si prospetta quindi all’interno degli organismi arbitrali, che ancora una volta finiscono sotto i riflettori.

Al netto del caso Serra e delle decisioni prese di conseguenza a far riflettere è soprattutto la spaccatura che sta avvenendo all’interno del Comitato Nazionale. Una nuova annata è quasi alle porte: da un lato i club lavorano sul mercato e presto in campo, dall’altro anche Rocchi organizza la sua squadra.