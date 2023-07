Adesso è UFFICIALE l’addio alla panchina: “Abbiamo dato tutto, sempre”

Dopo la debacle all’Europeo di categoria, il commissario tecnico Paolo Nicolato ha salutato l’Under 21 attraverso Instagram

Si è chiusa con la sconfitta contro la Norvegia nella fase finale dell’Europeo, l’esperienza di Paolo Nicolato come commissario tecnico dell’Italia Under 21. L’eliminazione brucia ancora, ci si aspettava molto di più dagli ‘azzurrini’, ma le due sconfitte contro Francia e, appunto, Norvegia, hanno decretato la prematura eliminazione dal torneo.

E, dopo alcuni giorni di riflessione, Nicolato ha affidato ad un post su Instagram le parole d’addio all’Italia Under 21: “È arrivata la fine anche di questo viaggio. Il momento del distacco è sempre molto difficile, fatico tremendamente ad esprimere le mie sensazioni a parole anche se, credetemi, vorrei esserne capace. Per questo mi affido alla scrittura, forse più consona al mio carattere. Rappresentare il proprio Paese in quasi cento partite è stato un vero privilegio, cantare l’inno di Mameli con il cuore in gola un’emozione irripetibile. Ho cercato in ogni momento di esserne all’altezza, spero di esserci riuscito”.

Continua Nicolato nel suo lungo post: “Giocatori, tecnici, dirigenti e tutte le persone che più o meno a lungo e a vario titolo mi avete accompagnato in questo cammino, siete stati la vera ragione dei valori nei quali mi riconosco. Ho ricevuto molto, mi auguro di aver restituito qualcosa, sicuramente ci ho provato. ‘O si è dato tutto o non si è dato niente’, vi dicevo spesso. Lo abbiamo fatto, sempre”. Adesso, però, si apre la questione del successore di Nicolato.

Post Nicolato: De Rossi e Nunziata in lizza

Per sostituire Nicolato sulla panchina dell’Italia Under 21, la federazione starebbe pensando ad una soluzione interna. In primis, a quel Daniele De Rossi che ha fatto parte dello staff del commissario tecnico Roberto Mancini prima della sfortunata esperienza alla Spal. Attenzione anche a Fabio Cannavaro, ma, soprattutto, a Carmine Nunziata, reduce dall’ottima esperienza al Mondiale Under 20 con gli azzurri approdati fino alla finale, poi persa contro l‘Uruguay.