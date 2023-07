Accordo vicino: il Milan chiude un altro colpo

Il Milan non si ferma e dopo aver annunciato Loftus-Cheek è pronto a chiudere un altro colpo: accordo vicino

Il Milan non ha intenzione di fermarsi. In attesa dell’ufficialità del trasferimento di Tonali al Newcastle, i rossoneri hanno già ufficializzato gli arrivi di Sportiello e Loftus-Cheek ma continuano a lavorare per rinforzare la rosa.

Le esigenze di Pioli sono chiare: serve sicuramente un altro centrocampista, considerato l’infortunio di Bennacer, ma anche un attaccante centrale, oltre a rinforzi sulla trequarti considerato l’addio di Brahim Diaz e un De Ketelaere che non ha convinto. Proprio nel ruolo di trequartista è in arrivo Luka Romero, svincolato dopo la fine del suo contratto con la Lazio. Il 18enne sudamericano non sarà certo uno dei titolari, ma potrà essere utile nelle turnazioni dell’allenatore.

Proprio i colloqui con gli agenti di Romero sono stato il pretesto per imbastire un’altra trattativa, stando a quanto riferito da ‘Relevo.com’.

Calciomercato Milan, accordo per Fresneda

Si tratta di un altro giovane calciatore che però ha una discreta esperienza in prima squadra. È Ivan Fresneda, terzino destro del Valladolid, con il quale lo scorso anno ha messo insieme ventidue presenze nella Liga.

Stando a quanto riportato, il Milan sarebbe vicino all’accordo con l’agente del calciatore, ma ci sarebbe poi da trovare quello con il club spagnolo e battere una concorrenza molto folta. Nel mirino anche della Juventus, il 18enne piace molto al Barcellona che al momento è la compagine favorita per il suo acquisto.

I blaugrana, come noto, hanno la necessità però di vendere prima di chiudere gli acquisti e questo potrebbe rappresentare un vantaggio per il Milan che, intanto, ha fatto passi avanti con l’agente (lo stesso di Romero) verso l’accordo. Novità possibili nei prossimi giorni con i rossoneri che hanno la necessità anche di rinforzare l’out destro della difesa dopo la fine del prestito di Dest, ritornato proprio al Barcellona.