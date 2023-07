Accordo verbale con la Juventus: che rinforzo per Allegri

La Juventus si guarda intorno per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. Dalla Spagna torna in auge un nome per la fascia destra

Occhi puntati in casa Real Madrid per la Juventus, che vuole potenziare la squadra in vista della prossima stagione che dovrà essere quella del riscatto. I bianconeri hanno da puntellare diverse zone del campo, tra cui la fascia destra.

Via Di Maria in zona offensiva, ma anche Cuadrado che fungeva da jolly tra difesa e centrocampo, motivo per cui servirà almeno un nuovo esterno destro. In questo senso, come confermato anche da ‘ElNacional.cat’, la Juventus è alle prese con un dialogo per provare ad arrivare a Lucas Vazquez, alternativa di lusso a Carvajal al Real Madrid, ed arrivato nella fase finale della sua avventura madrilena.

Soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare un altro laterale destro di livello come Cancelo, James o Hakimi, il numero 17 dei ‘blancos’ potrebbe tentare fortuna altrove. In questo contesto si inserisce il nome della Juventus.

Calciomercato Juventus, accordo verbale per Vazquez: nuova avventura

A quasi 32 anni sembra arrivata l’ultima chance importante della carriera di Lucas Vazquez, che potrebbe non volersela giocare come semplice alternativa al Real.

Lo spagnolo preferirebbe essere importante altrove, ed a tal proposito è entrato in trattativa con la Juventus, con cui avrebbe anche già un accordo verbale, come riportano dalla Spagna. Al netto dell’eventuale volontà del calciatore e della Juve, andrebbe ancora trovato un accordo con il Real Madrid, che non potrà chiedere molti soldi vista la scadenza contrattuale prevista per giugno 2024. I ‘Blancos’ chiederanno tra i 10 ei 15 milioni di euro per Vazquez, che ha chiuso l’ultima annata con 30 presenze complessive condite da 4 gol e 3 assist.

A far storcere il naso è però il minutaggio di poco inferiore ai 1500 minuti complessivi. Poco per chi si sente ancora protagonista, e potrebbe diventarlo altrove.