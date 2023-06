La Nazionale cambia tutto, decisione drastica: ecco il nuovo ct

In arrivo un cambiamento importante nei quadri tecnici della Nazionale, con Roberto Mancini che può influire sulla questione

Si è chiusa in maniera mestissima l’avventura dell’Italia under 21 all’Europeo di ategoria in Romania. Ai gironi, dopo la sconfitta con la Francia che comunque era stata molto incoraggiante per la prestazione, sono arrivate due partite complicate. La vittoria per 3-2, faticosissima nella ripresa, con la Svizzera che però è stata solo un’illusione, poi il ko bruciante con la Norvegia. Un fallimento che è stata la parola fine su un percorso, quello del ct Paolo Nicolato, che non ha portato ai risultati sperati ma più che altro auspicabili.

Andare avanti in questo Europeo, anche se non vincerlo necessariamente o arrivare in finale, era probabilmente il minimo sindacale. Soprattutto con una squadra forte su cui poter contare, da Tonali a Gnonto, da Scalvini a Carnesecchi, da Lovato a Rovella, da Pellegri a Bove, Bellanova e Parisi. Non sono bastati. E anche l’Olimpiade rimane una chimera, per la quarta volta consecutiva. Un disastro che ha comunque chiuso un ciclo, visto che il contratto di Nicolato è in scadenza. A fine partita il ct degli Azzurrini ha glissato: “Non è il momento di parlarne”. Ma quella con la Norvegia è stata la sua ultima panchina. E ora si deve pensare al sostituto, con la soluzione interna che resta la più probabile e gettonata.

Italia under 21, Nicolato ai saluti: Bollini e non solo, i possibili eredi

Tra i primi nomi c’è Alberto Bollini, una lunghissima carriera giovanile alle spalle soprattutto con la Lazio, da qualche anno allenatore in ambito federale. Attualmente è ct dell’under 19 e di recente è entrato anche nello staff di Roberto Mancini, che non a caso dovrebbe avere un ruolo importante di supervisione anche nell’under 21. Nei prossimi giorni sarà impegnato anche con lui con l’Europeo di categoria, con alcuni dei protagonisti della splendida cavalcata mondiale con l’under 20.

E tra le opzioni c’è senza dubbio anche lo stesso ct dei vicecampioni azzurri, Carmine Nunziata. C’è poi anche ‘Chicco’ Evani, attualmene collaboratore di Mancini. Bollini potrebbe essere il nome giusto, ha partecipato alla spedizione della Nazionale A in Nations League, sarebbe un tecnico con cui condividere un progetto tra ‘prima squadra’ e under 21. Anche a livello di modulo. Nei prossimi giorni ci sarà la decisione in una riunione plenaria in Figc proprio con il tema delle nazionali giovanili.