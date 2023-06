Bonucci via a zero: scelta un’altra avventura in Serie A

La redazione di Calciomercato.it ha sottoposto un sondaggio relativo al futuro di Leonardo Bonucci ai followers della pagina Twitter. Ecco a chi servirebbe di più

Nella giornata odierna in casa Juventus sono arrivati i saluti per una bandiera come Juan Cuadrado, che ha visto scadere il proprio contratto con i bianconeri. Il club piemontese vive quindi una fase di transizione e di taglio rispetto al recente passato.

Un’altra figura a rischio in questo senso è quella di Leonardo Bonucci, che ha un accordo ancora di un anno, ma che potrebbe essere anche ‘tagliato’ per motivi di bilancio. La Juventus quindi non si opporrebbe ad un suo addio visto che il centrale in maglia numero 19 ha un ingaggio di circa 6,5 milioni netti (sui 13 lordi). L’agente potrebbe quindi raccogliere qualche proposta altrove per un altro capitolo della sua carriera.

La Juventus sarebbe quindi anche disposta a liberarlo per alleggerire il monte ingaggi, ed il suo profilo d’esperienza potrebbe fare comodo ad altre squadre.

Juventus, il futuro di Bonucci è altrove: i tifosi hanno deciso

A proposito di Bonucci abbiamo chiesto ai followers della pagina Twitter di Calciomercato.it a quale squadra di Serie A farebbe maggiormente comodo, tra quattro opzioni disponibili.

I tifosi su Twitter hanno optato col 43,2% dei voti per un’avventura suggestiva al Monza, club che ha fatto benissimo nella sua annata d’esordio in Serie A, e che ha grande ambizione di crescita. 33% di voti per il Genoa neopromosso, mentre sono più lontane soluzioni come quelle che porterebbero a squadre come Atalanta e Sassuolo, che hanno invece trascorsi differenti nelle ultime annate nel massimo campionato.

Intanto Bonucci attende di capire quale potrà essere il suo futuro dopo un’ultima annata ricca di problematiche alla Juventus e conclusa con 26 presenze e due gol.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it: