Offerta shock per Lukaku: proposta fuori mercato

In casa Inter si lavora ancora anche sull’attacco, lì dove andranno sciolti i dubbi sul futuro di Lukaku. Il belga non ha alcuna intenzione di finire in Arabia

Il futuro di Romelu Lukaku resta ancora da definire al termine del prestito annuale dal Chelsea all’Inter. Il centravanti belga ha vissuto una stagione di alti e bassi, quasi divisa in due tronconi. Prima diversi mesi problematici tra una condizione fisica poco efficiente, qualche infortunio di troppo ed un rendimento ben al di sotto del suo passato.

Negli ultimi due mesi di questa annata, Inzaghi ha invece potuto contare su una versione decisamente più performante del centravanti classe 1993 che ha concluso la stagione con 14 gol tra tutte le competizioni. Segnali di grande rinascita che hanno alimentato nuovamente voci su una sua permanenza interista al di là dell’anno di prestito.

Chiaro però come il peso economico di un suo acquisto non sia al momento sostenibile a determinate condizioni da parte dell’Inter. Il futuro di Lukaku passa quindi anche dalla volontà del Chelsea, oltre che da quella dello stesso calciatore che sembra avere in mente solo i nerazzurri.

Calciomercato Inter, ancora un no all’Arabia per Lukaku: vuole i nerazzurri

Arrivano messaggi piuttosto chiari da parte di Lukaku, indirizzati sia alle sirene arabe che aleggiano su di lui, che allo stesso Chelsea proprietario del cartellino.

Lukaku vuole continuare a giocare in Europa e vorrebbe farlo preferibilmente ancora a Milano con l’Inter. ‘Sky Sports UK’ riporta l’ultimo rifiuto del bomber belga che avrebbe detto di ‘no’ all’Al-Hilal.

Lukaku avrebbe quindi declinato la faraonica proposta da ben 50 milioni di sterline all’anno, ovvero circa 58 milioni di euro. Numeri monstre che si sposano con la tendenza attuale del mercato arabo, che sta pian piano conquistando una fetta sempre più ampia di consensi illustri.

Il belga, dal canto suo, vorrebbe spuntarla ancora una volta e lavora insieme alla dirigenza interista per arrivare a dama col Chelsea.