La Juve fiuta l’affare: valore del cartellino precipitato

Bianconeri a caccia del giusto rinforzo lungo la corsia sinistra, riecco l’occasione di mercato come un anno fa a un prezzo ancor più vantaggioso

Modalità vendita attivata. La Juventus non ha alcuna voglia di perder tempo sul mercato in operazioni poco fruttuose. Al contrario, è intenzionata a battere cassa quanto più possibile per recuperare le grosse perdite in bilancio e sfoltire un organico ricco di calciatori già etichettati in precedenza come esuberi.

L’operazione è incominciata dal reparto di centrocampo ma trova terreno fertile anche in difesa, specie lungo le due corsie esterne. Pende infatti la situazione legata all’impiego di Alex Sandro nella prossima stagione dopo che quest’ultimo ha siglato silentemente il prolungamento di contratto automatico scattato a fine stagione. Il brasiliano non rientrerebbe nei piani del tecnico Massimiliano Allegri e per questo motivo la dirigenza si è prontamente attivata per discutere con la sua entourage sulle prospettive future, anche in territori esotici come quelli della Saudi Pro League ormai ghiotta di vecchie glorie.

Al suo posto però la Juventus ha comunque da scovare l’erede ideale. Sebbene siano filtrati diversi nomi nelle passate settimane fra cui soprattutto quello di Fabiano Parisi in uscita dall’Empoli, ultimamente sarebbe tornato in auge anche un profilo a lungo dimenticato ma che mai ha abbandonato del tutto il vortice di mercato nel quale era finito già lo scorso anno.

Calciomercato, scatta l’occasione Juve: 25 milioni e tanta concorrenza

Si tratta di Ferland Mendy, terzino francese sotto contratto con il Real Madrid ma ormai finito ai margini del progetto di Carlo Ancelotti per via di una resa fisica abbastanza discutibile che lo ha costretto a 300 giorni di riposo forzato. Tanto più che adesso tra le file dei ‘Blancos’ è tornato Fran Garcia, lasciando Eduardo Camavinga nel suo ruolo naturale di centrocampista.

La notizia dell’inserimento sul mercato del calciatore francese ha inevitabilmente fatto scattare l’aggiornamento al suo valore di mercato, almeno la metà al di sotto di quello stimato al momento del suo acquisto da parte del Real. In questo scenario la Juventus potrebbe dunque approfittarne per circa 25 milioni di euro se non qualcosina di meno, ma dovrà pur sempre passare sul filtro di Florentino Perez e delle altre pretendenti al cartellino del calciatore. Resta vigile il Paris Saint-Germain, ma anche qualche realtà di media classifica del calcio inglese di Premier League.