Juve, i primi due giorni di Weah: partito il restyling sulle fasce. Ora il bis a sinistra

La Juventus abbraccia Timothy Weah. Il figlio d’arte è sbarcato a Torino nella serata di ieri e oggi si è sottoposto alle visite mediche. La ‘Vecchia Signora’ riempie dunque il buco lasciato dalla ormai prossima partenza di Juan Cuadrado

Sulla fascia destra l’altro nome forte è quello di un altro Timothy ironia della sorte, ossia Castagne. È tempo dunque di pensare per la dirigenza bianconera anche all’altra corsia, quella mancina.

La Juve accoglie il suo primo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato. Si tratta di Weah, esterno tuttofare in arrivo dal Lille. L’ufficialità arriverà nella giornata di sabato, la maglia dovrebbe essere la numero 22. Ieri ed oggi le sue prime giornate bianconere. All’arrivo a Caselle lo statunitense è apparso timido, quasi spaesato. Forse un po’ stanco. Nessun tifoso ad accoglierlo, da parte sua un rapido saluto con la mano ai giornalisti e via nella Jeep d’ordinanza. Questa mattina, di contro, il giocatore si è immerso per davvero nel mondo bianconero. È davvero atterrato sul ‘pianeta Juve’. Tanti i giovani tifosi, maglie bianconere e bandiere a stelle e strisce. Il classe 2000 prima di entrare al J Medical si trattenuto diversi minuti a scattare selfie e firmare autografi. Un discreto entusiasmo, insomma.

Sul piano tattico, la parola d’ordine è duttilità. Tim in carriera ha ricoperto numerosi ruoli, svariando sul fronte offensivo – da una fascia all’altra – per poi arretrare sulla linea difensiva, nel ruolo di terzino. Caratteristiche che lo rendono il naturale sostituto di Cuadrado che, però, nel corso degli anni bianconeri ha avuto molta incidenza con i suoi assist. La palla passa ad Allegri, che dovrà tirare fuori il meglio dall’esterno a stelle e strisce.

Sistemata (quasi) la fascia destra, la Juve ora pensa a quella sinistra

La questione legata alle corsie in questa fase del mercato ha accentrato l’attenzione della dirigenza juventina. Il restyling è in corso, su una fascia e sull’altra. Sulla sinistra il nome forte è Parisi.

La Juve torna a correre. O per lo meno è questa l’intenzione della società… rifarsi il trucco sulle fasce. Sulla corsia mancina i bianconeri guardano sempre con molta attenzione a Fabiano Parisi dell’Empoli. Il giocatore ha terminato la propria esperienza con la Nazionale U21 (per via dell’eliminazione della selezione di Nicolato) e dunque diventa ora un obiettivo sensibile. La richiesta è di 15 milioni, la Juve vuole abbassare la parte cash con delle contropartite (Ranocchia su tutti, ma occhio anche al futuro di Soulè…).

La Juventus, in ogni caso, un colpo ‘in casa’ sulla corsia mancina già lo ha piazzato. Si tratta di Andrea Cambiaso, che rientra dal prestito al Bologna. Sarà valutato da Allegri, ma può restare in rosa. Classe 2000 come Weah e Parisi, può giocare anche come terzino destro. Anche lui, come il terzino dell’Empoli, ha fatto parte della spedizione sciagurata in Romania e Georgia della Nazionale U21. Sulla sinistra la Juventus, a onor del vero, conta ancora Alex Sandro che forte di un rinnovo automatico è ancora in rosa, la scadenza è nel giugno 2024. La Juve cerca una soluzione per fare uscire il brasiliano, ma non è per nulla facile.

Dopo la corsia di destra, la ‘Signora’ si rifà il look anche a sinistra. Per tornare a correre più veloce nella prossima stagione. Partendo da Timothy Weah.