Alternativa low cost a Vlahovic: arriva per soli 12 milioni

Nel grande valzer degli attaccanti sul mercato, c’è incertezza sul futuro di Vlahovic: l’alternativa costa 12 milioni di euro

Il calciomercato estivo è in piena attività e le operazioni degli ultimi giorni testimoniano come potrebbe trattarsi di una sessione in grado di riservare più sorprese e colpi di scena del solito. E non siamo ancora entrati nel vivo dei movimenti per quanto concerne gli attaccanti, con rumours che continuano a susseguirsi.

Inevitabile pensare a Dusan Vlahovic, uno dei profili di cui si parla con maggiore intensità. L’attaccante serbo viene da una stagione complicata con la maglia della Juventus, con 14 reti in 42 presenze complessive, un rendimento lontano dagli standard che si pensava avrebbe avuto. Non è un caso infatti che i bianconeri, dopo il grande investimento del gennaio 2022 per accaparrarselo, stiano pensando all’opportunità di una cessione, a fronte della giusta cifra.

Vlahovic e Allegri non hanno trovato il feeling giusto, la Juventus ha bisogno di monetizzare e per questo il centravanti, sul mercato, è uno dei profili più richiesti. Con diverse squadre che lo stanno monitorando, anche se nessuno ha ancora affondato il colpo.

Vlahovic ‘mollato’, il suo sostituto costa solo 12 milioni

Futuro incerto per lui, anche per quanto riguarda la Juventus, che dovrà trovare un attaccante al suo posto. Ma intanto, c’è già chi pensa a una alternativa, vista la numerosa concorrenza per mettere le mani su di lui.

L’Atletico Madrid ha sondato il terreno ma potrebbe, alla fine, scegliere una opzione decisamente meno costosa, come Alexander Sorloth. In forza nella stagione appena conclusa alla Real Sociedad, il norvegese farà ritorno, a fine prestito, al Lipsia. Stando a quanto riportato da ‘Elgoldigital’, il suo valore si aggira intorno ai 12 milioni di euro. L’attaccante, con la maglia dei baschi, ha realizzato 16 reti in 46 partite in tutte le competizioni.