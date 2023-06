Sorpresa Juventus-Uefa, tutti spiazzati: la decisione è arrivata

Tra Juventus e Uefa continua il dialogo che dovrebbe portare all’esclusione dei bianconeri dalle coppe: una decisione è già arrivata

La decisione della Uefa è l’ultimo tassello che manca alla Juventus per poter dire di aver archiviato in maniera definitiva la vicenda sportiva legata all’inchiesta Prisma.

Dopo la penalizzazione di dieci punti per il filone plusvalenze e il patteggiamento con multa per quello relativo alla manovra stipendi, si attende la decisione dell’organismo internazionale. La questione sarà affrontata a breve e, al momento, le indiscrezioni raccontano di una possibile intesa con esclusione dalle coppa di un solo anno per la società bianconera, più una multa.

Una sanzione, se fosse questa, contro cui la Juve non si appellerebbe, diversamente da quanto farebbe nel caso in cui gli anni senza coppe europee fossero da due a salire. Una decisione è prevista entro la metà del mese di luglio, ma intanto ne è già arrivata un’altra, destinata a far rumore.

Juventus, rinvio per la questione Superlega

A decidere, in questo caso, non è stata la Uefa ma la Corte di Giustizia europea, organismo con sede in Lussemburgo, che è chiamato ad esprimersi sulla vicenda Superlega.

In particolare, al centro del procedimento c’è proprio la Uefa e la sua presunta posizione dominante. Una questione che avrebbe dovuto essere discussa il 10 e l’11 luglio, ma – stando a quanto riferisce ‘Relevo’ – non andrà così. Si prevede un rinvio a dicembre 2023, anche se l’argomento Superlega ha perso un po’ di consistenza.

Questo proprio a causa della Juventus che ha annunciato l’intenzione di uscire dall’accordo che vede protagoniste anche Barcellona e Real Madrid. I bianconeri hanno scelto la via di fuga anche come atto di avvicinamento nei confronti della Uefa e per provare a minimizzare le possibili sanzioni.

Oltre alla Juventus, anche il Barcellona è con un piede fuori dalla Superlega, alle prese con il caso Negreira. Ecco quindi che il caso perde quell’interesse prioritario che aveva fino a qualche settimana fa e ora si dovrà attendere dicembre per la sentenza. Prima arriverà quella sui bianconeri e sulla possibile esclusione dalle coppe.