Europeo under 21, Italia fuori con la classifica avulsa: ecco perché passa la Svizzera

L’Italia under 21 ha perso 1-0 con la Norvegia salutando così l’Europeo di categoria per la classifica avulsa, con tre squadre a pari punti: cosa è successo

L’Italia esce a testa bassa dall’Europeo under 21 in Georgia e Romania. Dopo la sconfitta con la Francia che aveva fatto ben sperare per la prestazione contro una squadra così forte, al netto dei torti incredibili subiti, era arrivata invece la vittoria con la Svizzera. Oggi contro la Norvegia sarebbe bastato un pareggio per passare ai quarti di finale vista la contemporanea sconfitta degli elvetici nell’altro match, finito addirittura 4-1.

Invece gli Azzurrini non riescono a capitalizzare le tante occasioni e sbagliano troppo e in maniera maldestra. Così ad approfittarne è la Norvegia, che al 65′ passa con Botheim e condanna la squadra di Nicolato, che non riesce più a reagire mandando avanti la Svizzera. In realtà gli stessi scandinavi avrebbero potuto passare il turno, semplicemente segnando un altro gol, ma anche loro non sono riusciti questa sera a centrare l’obiettivo. La classifica dice nove punti per la Francia, primissima, e tre punti per Svizzera, Italia e Norvegia che chiudono in quest’ordine. Visto l’arrivo a pari punti di tre squadre è entrata infatti in gioco la classifica avulsa che tiene conto delle statistiche negli scontri diretti. Più precisamente, il criterio è stato quello dei punti e poi della differenza reti nei match fra le tre squadre in questione, senza contare quindi quelle giocate con la Francia. Ma essendo pari i punti collezionati (tre) così come la differenza gol (0), a decidere è stato il dato delle reti segnate: due per la Norvegia, tre per l’Italia e quattro per la Svizzera. Che quindi passa il turno beffando tutte le avversarie.