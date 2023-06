Europei under 21, Italia che delusione: la Norvegia vince 1-0, Azzurrini fuori

L’Italia perde con la Norvegia e viene eliminata per la classifica avulsa, restando così anche fuori dall’Olimpiade

L’Italia esce clamorosamente dall’Europeo. Nella sfida decisiva per la qualificazione ai quarti di finale gli Azzurrini perdono contro la Norvegia 1-0 a causa del gol al 65′ di Botheim, lasciato solissimo di segnare il tap-in che condanna i ragazzi di Nicolato. E li esclude anche dall’Olimpiade. Dietro la Francia prima finiscono Svizzera, Italia e Norvegia tutte a tre punti. Ma sono gli elvetici a passare in virtù dei gol segnati negli scontri diretti.

L’Italia crea tante occasioni durante la partita, tra primo e secondo tempo. A mancare è la precisione, soprattutto nei numerorissimi cross che arrivano da una parte e dall’altra. Pellegri, Gnonto, Tonali e non solo si trovano tante volte a colpire di testa. Soprattutto l’attaccante del Torino, che però non riesce quasi mai a centrare la porta o impensierire il portiere avversario. Anche con i piedi, però, la situazione non cambia più di tanto perché i vari Rovella, Gnonto, Bellanova e lo stesso Pellegri non sembrano in serata. A pesare è l’erroraccio in occasione del gol della Svizzera è l’uscita a vuota di Carnesecchi che non trattiene il cross rasoterra, poi però anche della difesa tutta che lascia completamente da solo l’attaccante. Ovvero Botheim, che al 65′ mette in porta il gol dell’1-0 che vale l’eliminazione degli Azzurrini.

Una disattenzione clamorosa che costa carissima, anche perché poi la squadra di Nicolato fa molta fatica a reagire mentre la Norvegia gestisce meglio il pallone e crea le occasioni migliori trovando sempre la porta. Qui Carnesecchi compie diverse parate importantissime, ma non bastano. L’Italia perde il match decisivo e viene eliminata dall’Europeo: ai quarti va la Francia, prima senza storia, e poi la Svizzera che perde stasera 4-1 con i Bleus, ma va avanti grazie alla classifica avulsa. Alla fine sono tre squadre a tre punti, ma gli elvetici la spuntano grazie al maggior numero di gol segnati negli scontri diretti. Una delusione cocente per l’Under 21 che era partita con la super prestazione con la Francia, nonostante la sconfitta su cui c’era stato anche parecchio da recriminare, oltre che su alcuni errori difensivi troppo gravi. Poi il successo con la Svizzera, ma con una quasi rimonta subuta da 3-0 a 3-2. Due gol concessi che sono stati fatali.