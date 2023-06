Dal Napoli al Milan, la verità sulla clausola di rescissione

Dal Napoli al Milan, spunta la verità sulla clausola di rescissione: l’attaccante può tornare in Serie A

Riecco Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, legato all’Atletico Madrid fino al 20 giugno 2024, è un nome caldo per il mercato della Serie A.

Come raccontato da Calciomercato.it, l’ex Juventus interessa al Milan, società che ha la necessità di rinforzare il proprio attacco. Ibrahimovic si è ritirato, Origi non ha mai convinto e può essere ceduto, così come Rebic, ed allora serve qualcuno che possa dare il cambio a Giroud oppure giocare insieme al francese.

L’affare Thuram è sfumato ed allora Morata riprende quota, anche se i rossoneri non sono gli unici ad averlo messo nel mirino. Sull’attaccante, infatti, c’è anche la Roma che ha urgente bisogno di un numero 9 visto il grave infortunio di Abraham che non tornerà in campo prima della prossima primavera.

Nome caldo, dicevamo, mentre dalla Spagna arrivano novità sul fronte Milan: il club lombardo starebbe monitorando attentamente la situazione del calciatore che ha nel contratto una clausola tra i 20 e i 30 milioni, esercitabile nel mese di luglio. Il calciatore vorrebbe restare al Wanda Metropolitano, ma è disponibile ad ascoltare altre offerte, soprattutto provenienti dall’Italia.

Calciomercato Milan, anche il Napoli su Morata

E oltre a Milan e Roma, in Serie A ci sarebbe anche un’altra squadra che starebbe osservando con interesse ciò che succede intorno al nome di Morata.

Stando a quanto riferisce Ekrem Konur, infatti, anche il Napoli avrebbe messo tra i possibili obiettivi il 30enne attaccante dell’Atletico Madrid. La pista azzurra, al momento, è quella più complicata, soprattutto a causa dell’affollamento in avanti. I partenopei, ad oggi, possono contare su Victor Osimhen, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori ed hanno necessità di investire in altri ruoli.

Tutto cambierebbe se arrivasse la famosa offerte irrinunciabile per l’ultimo capocannoniere della Serie A, con il suo addio che spingerebbe il Napoli ad andare alla ricerca di un altro attaccante. Morata potrebbe essere un profilo interessante, ma la concorrenza è elevata e c’è il Milan con cui fare i conti.