Allarme Pogba: la sua cessione apre al grande colpo Juve

Le condizioni fisiche di Paul Pogba non danno garanzie ad Allegri e alla Juventus: gli scenari sul futuro sotto la Mole del ‘Polpo’ francese

Adrien Rabiot resterà almeno per un altro anno a Torino. Fumata bianca per il rinnovo del centrocampista francese, con la Juventus che nella giornata di martedì ha ufficializzato il rinnovo dell’ex PSG fino al giugno 2024.

Il pressing del club bianconero e soprattutto di Massimiliano Allegri è andato a buon fine, con il tecnico primo sponsor del nazionale transalpino. Rabiot sarà il leader della Juve anche nella prossima stagione, dopo un’annata da assoluto protagonista tra prestazioni di alto livello e uno score da attaccante con le sue undici rete messe a referto. A differenza invece del connazionale Paul Pogba, falcidiato dagli infortuni e mai primo attore nello scacchiere di Allegri. Solo sei presenze per appena 106 minuti per Pogba in tutte le competizioni, con l’ultimo guaio muscolare accusato contro la Cremonese che lo costretto a terminare anzitempo la stagione. Pogba ha voglia di rivalsa e di recuperare il tempo perduto, lavorando anche in vacanza negli Stati Uniti in quel di Miami. Il francese ex Manchester United tornerà prima dalle ferie e già il 2 luglio sarà alla Continassa per proseguire nella tabella di recupero.

Calciomercato Juventus, dubbi su Pogba: il ‘Polpo’ libera Milinkovic

Pogba rientrerà otto giorni prima rispetto al resto della squadra, con l’obiettivo di smaltire tutti gli acciacchi e mettersi subito a disposizione di Max Allegri.

Le condizioni del giocatore, però, non fanno dormire sonno tranquilli all’allenatore toscano e l’area tecnica, con il ‘Polpo’ che non dà le necessarie garanzie considerando la fragilità fisica evidenziata negli ultimi dodici mesi in bianconero. Per questo motivo – oltre che per l’oneroso ingaggio da oltre 10 milioni di euro lordi a stagione fino al 2026 – la dirigenza della Continassa prenderebbe in considerazioni eventuali offerte come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. I costi di Pogba sono pesanti per le casse della ‘Vecchia Signora’, in rapporto alle condizioni fisiche del centrocampista transalpino classe ’93. Un possibile addio dell’ex United libererebbe lo slot, sia in campo che a livello di budget economico, per l’assalto a Milinkovic-Savic. che Al momento comunque non sono arrivare proposte nel concreto all’entourage del giocatore, se non qualche sondaggio dall’Arabia Saudita. La volontà però di Pogba è quella di proseguire la sua avventura sotto la mole e riscattarsi dopo una stagione totalmente da dimenticare.