Allarme Juventus, l’acquisto inquieta i tifosi: “Sarei preoccupato”

La Juventus ha rinnovato Rabiot e praticamente chiuso per Weah, ma il mercato agita i bianconeri: “Sarei preoccupato”

La Juventus ha battuto il primo colpo e lo ha fatto in maniera importante: Adrien Rabiot ha firmato il rinnovo fino a giugno 2024 e giocherà in bianconero quindi anche nella prossima stagione.

Una firma che farà felice Massimiliano Allegri visto che il francese rappresenta un suo pupillo. L’ex Psg v a ad aggiungersi a Arek Milik, riscattato dal Marsiglia dopo aver trattato sulla cifra da versare dal club transalpino. Ma non è finita qui perché a Torino sono pronti ad accogliere il primo vero acquisto del mercato estivo: Timothy Weah.

L’esterno americano arriverà dal Lille a titolo definitivo per circa dodici milioni di euro. Il figlio dell’ex bomber del Milan andrà ad occupare in rosa il posto lasciato libero da Cuadrado a cui non verrà rinnovato il contratto in scadenza. Acquisti, ma anche cessioni con due nomi che potrebbero lasciare la Juventus nelle prossime settimane: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Proprio Weah potrebbe essere considerato anche un sostituto dell’esterno italiano, una soluzione che non lascerebbe molto soddisfatti i tifosi juventini e che è bocciata in maniera netta.

Calciomercato Juventus, Weah per Chiesa: bocciatura importante

Tocca a Massimo Marianella, intervenuto a ‘Sky’ per commentare l’operazione Weah, dire la sua sull’acquisto dell’americano.

Un’operazione positiva, ma a patto che non sia poi seguita dalla cessione di Chiesa. Marianella, infatti, afferma: “Se la Juventus investe 12 milioni per Weah è perché ci crede. Se è stato preso al posto di Cuadrado, non è così difensivo”. Occhio però all’ipotesi di Weah al posto di Chiesa: “Se andasse così, se fossi un tifoso della Juventus sarei preoccupato”.

Il 25enne ex Fiorentina è stato al centro delle cronache nelle ultime settimane con il procuratore che è intervenuto con un comunicato ufficiale per smentire le voci su una richiesta d’ingaggio da 8 milioni per rinnovare il contratto con i bianconeri.