Accolte le richieste dell’Inter: pagano 100 milioni per Lautaro

Il nome di Kylian Mbappé è ancora una volta centrale nella sessione estiva di calciomercato. A lui, e a Real Madrid e Chelsea è anche indirettamente collegato Lautaro Martinez

Il valzer degli attaccanti si prepara a scaldare i tifosi di tutta Europa. Il profilo intorno a cui ruota tanto è sempre quello di Kylian Mbappé, attaccante francese del Paris Saint Germain che da tempo è un obiettivo del Real Madrid.

Un nome, quello del fenomeno classe 1998, che indirettamente rischia di collegarsi anche ad una stella della Serie A come Lautaro Martinez. Mbappè è l’ossessione dei ‘blancos’, che però potrebbero aspettare anche l’estate 2024 per provare ad ingaggiarlo a costo zero viste le difficoltà attuali. Vanno inoltre considerate anche alternative di primo piano al francese, molte delle quali però sono indirizzate altrove o altrettanto complesse.

A tal proposito, secondo quanto evidenziato da ‘ElGoldigital.com’ altri attaccanti accostati al Real Madrid prendono altre strade. Da Havertz verso l’Arsenal a Kane che è nel mirino del Bayern Monaco, fino allo stesso Lautaro Martinez obiettivo del nuovo Chelsea del connazionale Mauricio Pochettino.

Calciomercato Inter, incastro Real-Chelsea: da Mbappé a Lautaro Martinez

Lautaro, reduce da un’altra stagione straordinaria, era quindi anche un piano B rispetto a Mbappé al Real Madrid, ma Pochettino avrebbe chiesto il suo acquisto al Chelsea.

L’allenatore sudamericano vuole avere uomini di fiducia in tutti i reparti e dopo aver chiuso Nicolas Jackson e Christopher Nkunku, gli manca un riferimento in zona offensiva. Quel ruolo potrebbe essere assunto da Lautaro Martínez, che l’Inter dal canto vorrebbe tenersi naturalmente stretto, al netto dei 100 milioni di euro che i londinesi potrebbero pagare di cartellino, soddisfacendo le potenziali richieste.

Il Real Madrid invece, in un incastro del genere, resterebbe a valutare il quadro delle alternative, tra le difficoltà per muovere un nome come quello di Mbappé e le altre scelte che potrebbero finire altrove.

I nerazzurri ad ogni modo vorrebbero ripartire da Lautaro, al netto dell’interessamento del Chelsea e di Pochettino che avrebbe in dote forza economica enorme. Va ricordato che i ‘Blues’ hanno fatto spese folli nelle ultime due sessioni, e due estati fa acquistarono proprio dai nerazzurri Romelu Lukaku.