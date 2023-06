Svolta Lukaku-Inter, ecco la formula per il ritorno

Possibile svolta in arrivo per il ritorno all’Inter di Romelu Lukaku. Ecco gli ultimi aggiornamenti in casa nerazzurra

È il giorno di Marcus Thuram all’Inter. L’attaccante francese è sbarcato a Milano per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro.

Marotta e Ausilio hanno bruciato la concorrenza del Milan mettendo a segno un altro importante colpo a zero. L’ex Borussia Monchengladbach arriva dopo l’addio di Edin Dzeko, passato al Fenerbahce, e in attesa di risolvere la questione Lukaku. Come noto, infatti, il club nerazzurro è al lavoro per riportare il belga a Milano. Il centravanti ha convinto Inzaghi e la dirigenza nel finale di stagione e l’Inter vuole ora regalarsi anche il suo ritorno. Possibile svolta in arrivo con il Chelsea, che è sempre aperto alla cessione del belga.

Lukaku-Inter, la possibile formula per il ritorno del belga

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’intesa tra Inter e Chelsea potrebbe arrivare sulla base di un nuovo prestito con opzione di riscatto.

La società inglese chiede 40 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Prestito con riscatto a quota 30 milioni è invece la formula pensata dall’Inter e che potrebbe mettere tutti d’accordo. Dopo Thuram, Marotta e Inzaghi vogliono chiudere in fretta anche il ritorno di ‘Big Rom’. Sono giorni decisivi.