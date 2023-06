Svolta Inter, niente Lukaku: pagano la clausola dell’ex Juve

Possibile svolta a sorpresa per l’attacco dell’Inter. Il club nerazzurro potrebbe pagare la clausola per arrivare all’ex Juve

È il giorno di Marcus Thuram in casa Inter. Il club nerazzurro ha messo a segno il primo colpo in attacco, un altro importante affare a parametro zero, ed è ora al lavoro per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku.

Il Chelsea continua a chiedere 40 milioni di euro complessivi per la cessione del belga a titolo definitivo. L’idea della dirigenza nerazzurra, invece, sarebbe quella di riportare il centravanti a Milano in prestito con un riscatto fissato intorno ai 30 milioni. C’è ancora distanza tra i due club e Marotta e Ausilio si stanno già guardando intorno per non farsi trovare impreparati in caso di fumata nera. In questo senso, rispunta il nome di Alvaro Morata dopo gli ultimi sviluppi in casa Atletico Madrid. Paradossalmente, infatti, il rinnovo coi ‘Colchoneros’ potrebbe spianare la strada ai nerazzurri e a tutte le pretendenti interessate all’ex Juve.

Calciomercato Inter, Marotta torna su Morata: svolta con la clausola

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, in caso di mancato accordo per il ritorno di Lukaku l’Inter potrebbe presto virare su Morata. Le cifre sarebbero molto inferiori rispetto a quelle richieste dal Chelsea.

Nel rinnovo dell’ex Juventus fino al 2026, infatti, dovrebbe essere inserita una clausola rescissoria di solo 10 milioni di euro. Una cifra piuttosto abbordabile che trasforma il nome di Morata in una grande occasione di mercato. Anche Marotta sarebbe così alla finestra per lo spagnolo.