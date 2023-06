L’Inter cambia anche la difesa: ecco le manovre dei nerazzurri

Da Bastoni a de Vrij passando per Acerbi e l’obiettivo Azpilicueta: ecco le mosse in sede di calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi nel reparto difensivo della prossima stagione

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver raggiunto la finale di Champions League nella stagione che si è appena conclusa, è al lavoro in sede di calciomercato per non abbassare il livello e gli standard nonostante i problemi economici legati alla proprietà e alla società di Viale della Liberazione.

Nel mese di gennaio, nonostante la permanenza, Milan Skriniar ha annunciato l’addio al termine della stagione per vestire la casacca del PSG. Non solo, lo slovacco ha poi accusato un problema fisico che l’ha tenuto lontano dal campo praticamente per tutta la parte finale dell’annata. Un’assenza che ha costretto Inzaghi ad adattare Matteo Darmian come braccetto di destra in difesa con ottimi risultati, ma che comunque apre a nuovi spunti in questa finestra di calciomercato con obiettivi differenti e permanenze che, soltanto qualche mese fa, avrebbero sorpreso davvero tutti nell’ambiente nerazzurro.

Calciomercato Inter, da Azpilicueta a Bastoni: tutto sulla difesa

Capitolo entrate. Nel mirino c’è Bisseck, è lui il nome per il futuro nella retroguardia, mentre per il presente i nerazzurri stanno spingendo per l’arrivo, soltanto dietro il pagamento dell’ingaggio, di Cesar Azpilicueta, esperto difensore del Chelsea. Capitolo permanenze. Stefan de Vrij, in scadenza di contratto, è destinato a rimanere e questa potrebbe essere un po’ una sorpresa visto il rendimento, in particolare, nei mesi iniziali del 2023. Su Acerbi invece nessun dubbio legato alle prestazioni.

Il difensore centrale italiano è stato decisivo nell’ultima stagione togliendo il posto proprio a de Vrij. A sinistra Bastoni manterrà il ruolo di braccetto di sinistra senza dubbi particolari. A differenza della scorsa estate, quest’anno non sembrano esserci dubbi sulla permanenza dell’ex Atalanta. Infine è il turno di Danilo D’Ambrosio. L’esperto difensore italiano, anch’egli in scadenza, difficilmente potrebbe continuare a vestire i colori dell’Inter anche nella prossima stagione.