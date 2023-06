Caso da riaprire: penalizzazione Juve, ora è caos

Il caso Juventus non accenna a perdere di risonanza mediatica ed arriva l’ennesima sentenza: penalizzazione, si può riaprire il caso

La questione, a livello sportivo, sembra ormai essere chiuso almeno in Italia. La Juventus con i dieci punti di penalizzazione e l’ammenda da 718mila euro ha archiviato i vari filoni sportivi derivanti dall’inchiesta Prisma.

Il patteggiamento per la manovra stipendi ha rappresentato la chiusura di un cerchio, con il solo Andrea Agnelli che ha deciso di non accordarsi con la Figc e andare fino in fondo: ricorso al Tar con la speranza che gli siano tolti i due anni di inibizione. Questo dal punto di vista sportivo, mentre il percorso dal punto di vista della giustizia ordinaria è molto più lungo.

Da questo punto di vista, si è registrato un importante passo in favore della società bianconera: è caduta, infatti, l’accusa di false fatturazioni con l’archiviazione richiesta dalla Procura. Restano in piedi gli altri tre capi d’accuse: dalle false comunicazioni sociali per una società quotata in Borsa (relative ai bilanci dal 2019 al 2020), all’ostacolo agli organi di vigilanza e alla manipolazione del mercato.

Ma tornando all’archiviazione per le false fatturazioni, ora c’è chi sostiene che il ricorso al Tar di Agnelli potrebbe anche avere un effetto dirompente sul calcio italiano.

Juventus, caso plusvalenze: “Chiné riaprirà il caso?”

A parlare è l’avvocato Vincenzo Greco che, intervenuto a ‘radio bianconera’, si è soffermato proprio sulle novità arrivate dalla Procura di Torino.

“Stanno venendo meno i pilastri – le sue parole -. E’ caduto il primo (il riferimento è proprio all’accusa di false fatturazioni, ndr): raramente la procura che inizia l’indagine ne chiede l’archiviazione”.

In questo caso, invece, è successo ed ora ci si domanda quale potrà essere l’effetto sul procedimento sportivo: “Chiné ha pensato davvero che si potessero fare fatture a penna, quando da anni esistono le elettroniche. Se il Tar darà ragione ad Agnelli, potrebbero venire meno altri presupposti della penalizzazione Juve. Cosa farà in quel caso Chiné? – si domanda Greco – Riaprirà il caso? ”

Insomma, una situazione sempre più intricata e nella quale è pronta ad intervenire anche la Uefa con la possibile esclusione dalla Conference League il prossimo anno.