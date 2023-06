Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 26 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 26 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 26 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport titola sul mercato nerazzurro: “L’INTER RICOMPRA LUKAKU“. Dopo aver portato Marcus Thuram a Milano, la dirigenza meneghina tratta con il Chelsea per riconsegnare Big-Rom a Simone Inzaghi. Ampio spazio anche al mercato del Napoli: “Più Osi, più spendi”. Dopo Sandro Tonali, la Premier League ha messo gli occhi sull’attaccante nigeriano, ma servono 180 milioni di euro. Il taglio alto della rosea, invece, è sull’Under 21: “Avanti ragazzi”.

Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla trattativa tra i bianconeri e Adrien Rabiot per il prolungamento di contratto di un altro anno: “JUVE, LA VERITA'”. Anche l’Under 21 si ritaglia tanto spazio sulla prima del CorSport: “L’Italia fa da sé”. Gli altri titoli di giornata, poi, sono: “Osi, in fila c’è mezza Europa”; “La galassia dei Friedkin si espande”; “Brozovic via, ora Frattesi all’Inter”.

Anche Tuttosport dedica la prima pagina al centrocampo della Juventus: “RABIOT, OCCHIO A MILINKOVIC”. I bianconeri attendono una risposta dal francese, ma se non dovesse arrivare il rinnovo sarebbero pronti a virare con decisione su Milinkovic-Savic. Dubbi, invece, sul momento dei rossoneri: “Cercasi Milan, Pioli e tifosi in allarme”. Spazio anche al mercato dei granata: “Toro-Acuna, incontro col Siviglia”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 26 giugno

Il mercato protagonista anche all’estero e nelle apertura dei quotidiani.

A Bola dedica la prima pagina al Fideo: “DI MARIA SENTE O BENFICA“. Dopo l’esperienza con la maglia della Juventus, l’argentino si appresta a tornare a giocare col Benfica nella prossima stagione. Il quotidiano Sport titola: “URGE VENDER”; il Barcellona prima di poter fare mercato in entrata deve risolvere diverse questioni in uscita. Spazio anche ad un trasferimento in salsa nerazzurra: “Brozovic rechaza el Barca y escoge Arabia”.