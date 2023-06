La Juve è già un ricordo: accordo giallorosso

La Juventus è ormai già un ricordo: c’è l’accordo con il club giallorosso, contratto di quattro anni

Per ora la Juventus lavora soprattutto alle uscite sul mercato. Due sono già diventate ufficiali e riguardano due argentini: Angel Di Maria ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club bianconero, mentre per Leandro Paredes la società non ha esercitato il diritto di riscatto.

Il centrocampista, ex Empoli e Roma, farà quindi ritorno al Paris Saint-Germain, dove però il suo profilo non rientra nel progetto tecnico della formazione parigina, ancora alla ricerca di un nuovo allenatore (con Luis Enrique e Nagelsmann in ballottaggio). Paredes, in scadenza di contratto con il Psg nel 2024, non resterà sotto la Torre Eiffel e il suo futuro sarà lontano dalla Francia.

Dove? Sembra che la scelta sia già stata fatta con un accordo in dirittura d’arrivo con il club giallorosso: pronto un contratto di quattro anni.

Calciomercato Juventus, tutto fatto per Paredes

Leandro Paredes è vicino ad intraprendere una nuova avventura. Questo è quanto riferisce il sito turco ‘hurriyet.com’ che parla di accordo già trovato.

Il centrocampista argentino, infatti, avrebbe già un’intesa di massima con il Galatasaray per il suo trasferimento nel campionato turco. Per lui è pronto un contratto quadriennale da 2,5 milioni di euro a stagione, mentre c’è da trovare l’intesa con la società transalpina che non dovrebbe però rappresentare un ostacolo insormontabile.

L’affare appare in dirittura d’arrivo e i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per l’approdo in Turchia di Leandro Paredes. Il centrocampista, campione del mondo con l’Argentina in Qatar, nella stagione con la Juventus non ha rispettato le attese. Per lui con i bianconeri 35 apparizioni complessive in tutte le competizioni con un gol e un assist. Un rendimento decisamente diverso da quello previsto e che ha portato la società italiana a rispedirlo a Parigi. Ora il Galatasaray è pronto ad accoglierlo.