Cosa vuol dire SV al Fantacalcio e quando si assegna?

La sigla SV ha un preciso significato nel Fantacalcio. Vediamo allora che cosa significa e quando entra in gioco.

Il Fantacalcio è un gioco che piace molto agli italiani calciofili e, in particolare, a coloro che con gli amici vogliono mettere alla prova le proprie conoscenze calcistiche e le proprie abilità strategiche in una sorta di simulazione dello sport più amato del mondo – basata su risultati e prestazioni reali degli atleti.

Ci sono regole ad hoc che guidano i fantallenatori, ovvero principi fondamentali che sono alla base del gioco del Fantacalcio – basti pensare al meccanismo delle aste o alla suddivisione dei ruoli – ma vi sono anche aspetti che possono essere fatti oggetto di modifiche da parte dei giocatori – come ad es. le regole sui moduli.

Ebbene, nel regolamento di questo gioco troviamo anche la sigla SV, un’abbreviazione come tante altre che troviamo nel Fantacalcio – pensiamo a quelle tipiche dei ruoli dei calciatori e che troviamo anche nella versione evoluta e più simulativa denominata ‘Mantra’.

Ebbene forse non tutti sanno che cosa vuol dire, o coloro che sono alle prime armi, vogliono avvicinarsi al Fantacalcio oppure ne hanno sentito parlare da poco, non ne conoscono il significato. Ma proprio la curiosità di saperne di più sta alla base del successo di questo gioco, perciò di seguito vedremo proprio che cosa significa la sigla SV e quando viene assegnata. I dettagli.

Senza Voto al Fantacalcio cosa significa?

La sigla SV, in fondo si può non difficilmente intuire, significa semplicemente ‘Senza Voto‘, ne è un abbreviazione e viene utilizzata da quelle redazioni fantacalcistiche che scelgono di darlo ai calciatori che, in base alle regole usate per l’assegnazione del voto, non possono di fatto ottenere quest’ultimo per una serie di motivi diversi.

E’ chiaro che il SV o Senza Voto potrà incidere anche significativamente sull’andamento di un confronto al Fantacalcio. Vi saranno tornei di Fantacalcio le cui regole indicheranno punteggi neutrali o pari a zero per i giocatori Senza Voto, con la conseguenza che il relativo giocatore non contribuirà né in chiave positiva né in chiave negativa al punteggio complessivo del fantallenatore in una data giornata.

Ma vi saranno anche tornei nei quali i sistemi di punteggio penalizzeranno i fantallenatori che schierano atleti che ottengono il Senza Voto – SV. E’ il caso cioè della sottrazione dei punti o dell’applicazione delle penalità per sollecitare i fantallenatori a mettere in formazione atleti che giocano con regolarità e che dunque prendono voti (alti o bassi che siano).

Quindi in linea generale è vero che il significato concreto del Senza Voto – SV e l’impatto nei confronti tra fantallenatori dipendono dalle regole adottate nello specifico fantacampionato e dalle decisione adottate dagli organizzatori per gestire questa eventualità.

Senza Voto Fantacalcio quando si assegna?

Il Senza Voto Fantacalcio viene assegnato a quel giocatore che non ha ottenuto un voto ufficiale dai responsabili della valutazione nella partita reale. Questo è ciò che conta e si può avere in varie circostanze, come ad es. il caso dell’atleta che entra in campo a fine partita ma non totalizza un numero sufficiente di minuti per ottenere un voto, o laddove l’atleta sia sostituito prima che sia possibile assegnare una valutazione.

Vero è che nei tornei o giochi di Fantacalcio, i punteggi degli atleti sono spesso fondati su voti e valutazioni emesse da giornalisti sportivi o piattaforme online ad hoc. Grazie ad essi sarà possibile capire di volta in volta come e quando viene assegnato il Senza Voto – SV.

La notissima piattaforma www.fantacalcio.it concede peraltro una certa libertà o discrezionalità a riguardo. All’interno infatti non troviamo alcuna regola specifica sul Senza Voto ed anzi si trova scritto che non c’è alcuna regola che implica che il voto sia assegnato al giocatore che è in campo per un numero minimo di minuti. E questo è almeno ciò che riguarda la redazione giornalistica Fantacalcio.

In altre parole secondo il noto sito sarà a discrezione del redattore pagellista scegliere se e quando un giocatore incide nel match, in modo da prendere un voto e non restare Senza Voto. Ecco allora che nella prassi del gioco potremo avere il caso del giocatore di movimento che gioca 5-10 minuti e prende un voto (positivo o negativo che sia, in base a come incide nella partita), come pure il caso di chi entra, gioca venti minuti e non prende alcuna valutazione, restando Senza Voto.