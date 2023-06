Bomba Juve: Chiesa-Napoli con lo ‘scambio’

Nuove importanti indiscrezioni sul futuro di Federico Chiesa e la clamorosa pista Napoli. L’annuncio sull’attaccante della Juventus

Tiene banco in casa Juventus anche la situazione legata al futuro di Federico Chiesa. Nelle ultime ore è intervenuto l’agente del bianconero per fare chiarezza riguardo alle ultime voci.

“In merito alle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni riguardo il futuro di Federico Chiesa, Fali Ramadani, agente del giocatore, smentisce le voci circa una richiesta di otto milioni di euro avanzata dal giocatore per sottoscrivere il rinnovo del contratto con la Juventus FC”, ha annunciato Ramadani. Nella nota diffusa, il procuratore ha anche smentito il ‘caso’ delle ultime ore: “Chiarisce inoltre che il calciatore non era presente al matrimonio del compagno di Nazionale Alessandro Bastoni“. In ogni caso, Chiesa continua a far parlare di sé in sede di calciomercato e diversi top club stanno monitorando la situazione. Ma non solo all’estero.

Calciomercato Juventus, Chiesa-Napoli: nuove indiscrezioni

Secondo quanto riportato da Paolo Paganini su Twitter, per Chiesa è da tenere in considerazione anche la clamorosa pista Napoli.

Il giornalista di ‘Rai Sport’ scrive: “Attenzione a questa settimana sull’asse Torino/Napoli. Tra domani e mercoledì Giuntoli si libera dal Napoli. Per Chiesa ci sono offerte dall’estero ma la pista Napoli (legata a Giuntoli) resta, tramite il suo procuratore, così come Zanoli alla Juventus“. Oltre a Chiesa, Paganini conferma anche l’interesse dei bianconeri per Zanoli, senza specificare se attraverso uno scambio o due operazioni separate. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Napoli.