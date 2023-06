“Il mercato è lungo”: l’indizio sul ritorno di Zaniolo

Fa sempre discutere il futuro di Nicolò Zaniolo: l’agente ha fatto il punto sul futuro dell’attuale fantasista del Galatasaray

Fa sempre discutere in ogni sessione di mercato il futuro di Nicolò Zaniolo, che da gennaio veste la maglia del Galatasaray dopo l’addio della Roma.

Lo stesso fantasista della Nazionale, seguito in primis dalla Juventus e Milan, non aveva escluso in esclusiva su TvPlay un possibile cambio di casacca per tornare in Italia. Sul futuro di Zaniolo è intervenuto il suo agente, Claudio Vigorelli, intervenendo sul canale Twitch di TvPlay-Calciomercato.it: “Siamo in arrivati in Turchia in un momento particolare. Si è ambientato subito. E’ un peccato non vederlo qua nel nostro campionato. Anche lui sta ultimando le vacanze e poi ha il preliminare di Champions. Anche in questo caso il mercato è lungo, vediamo cosa succede. Stiamo bene dove stiamo, se poi arriveranno offerte verranno valutate. E’ uscito di un incontro col Galatasaray, ma non è vero. Adesso siamo concentrati sul preliminare. Milan squadra perfetta per lui tatticamente? Sì, ma non voglio entrare in questa cosa”.

Agente Gnonto: “Vogliamo continuare in quella direzione”

L’attenzione poi si sposta su un altro suo assistito, Gnonto, protagonista con la Nazionale maggiore e adesso all’Europeo con l’Under 21: “Dico che siamo concentrati sulla nazionale e sul campionato europeo. Poi dobbiamo parlare con Leeds e vedremo, ma credo che le opzioni non mancheranno. L’esperienza della Premier League è stata fantastica per lui e credo che si voglia continuare in quella direzione. Poi nel calcio tutto può essere. Ma in questo momento la concentrazione è sulla nazionale”.

Chiusura sul baby Kayode: “La Fiorentina ci punta molto. Ci crede. E’ impegnato nell’under 20. E’ un ragazzo giovane che deve fare un percorso di crescita. E’ di ottima prospettiva”, ha concluso Vigorelli.